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В Новосибирской области за пять лет обновлено 538 единиц пассажирского транспорта

22 марта 2023, 06:36
Фото: nso.ru
205 автобусов, 129 троллейбусов и 25 трамваев закуплено для города Новосибирска.
За пять лет правительством Новосибирской области обновлено 538 единиц пассажирского транспорта, в том числе 205 автобусов, 129 троллейбусов и 25 трамваев для города Новосибирска. Выросла доля пассажиропотока муниципальных автобусов и троллейбусов Новосибирска: 32% в 2018-м, 45% по итогам 2022 года.

В регионе продолжается масштабная работа по развитию транспортной системы. Достигнутые за последние пять лет результаты развития дорожно-транспортной инфраструктуры представил Губернатору Андрею Травникову министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул: «Мы в вместе с муниципалитетами продолжим укреплять наших муниципальных перевозчиков, помогать им в обновлении подвижного состава, развитии маршрутной сети. Стараясь действовать аккуратно, не ущемляя интересы наших предпринимателей. При этом к реформе перехода на контрактную систему нужно относиться не как к болезненной вещи. Понятно, что все новое вызывает беспокойство, и мы не будем этот процесс форсировать, будем действовать выверено и поэтапно».

Активно развивается сфера железнодорожного транспорта. С 2018 года введены в эксплуатацию 6 новых комфортабельных электропоездов. С 2021 по 2022 год общий пассажиропоток пригородных поездов проекта «Городская железная дорога» увеличился с 300 до 2100 пассажиров в сутки.

За пять лет регион добился значимых успехов в повышении транспортной доступности. Как отметил ректор Сибирского государственного университета путей сообщения Алексей Манаков, благодаря проводимой Правительством региона работе, уровень охвата населенных пунктов Новосибирской области пригородным железнодорожным или регулярным автобусным сообщением с 2018 года вырос до 98,1%, что соответствует задачам принятой в регионе транспортной стратегии.

#Дмитрий Тростников#Автобусы#Троллейбусы#Трамваи#Железная дорога#Транспорт#Закупка#Новосибирская область
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