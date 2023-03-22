В Новосибирской области за пять лет обновлено 538 единиц пассажирского транспорта

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В регионе продолжается масштабная работа по развитию транспортной системы. Достигнутые за последние пять лет результаты развития дорожно-транспортной инфраструктуры представил Губернатору Андрею Травникову министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.
Губернатор Андрей Травников подчеркнул: «Мы в вместе с муниципалитетами продолжим укреплять наших муниципальных перевозчиков, помогать им в обновлении подвижного состава, развитии маршрутной сети. Стараясь действовать аккуратно, не ущемляя интересы наших предпринимателей. При этом к реформе перехода на контрактную систему нужно относиться не как к болезненной вещи. Понятно, что все новое вызывает беспокойство, и мы не будем этот процесс форсировать, будем действовать выверено и поэтапно».
Активно развивается сфера железнодорожного транспорта. С 2018 года введены в эксплуатацию 6 новых комфортабельных электропоездов. С 2021 по 2022 год общий пассажиропоток пригородных поездов проекта «Городская железная дорога» увеличился с 300 до 2100 пассажиров в сутки.
За пять лет регион добился значимых успехов в повышении транспортной доступности. Как отметил ректор Сибирского государственного университета путей сообщения Алексей Манаков, благодаря проводимой Правительством региона работе, уровень охвата населенных пунктов Новосибирской области пригородным железнодорожным или регулярным автобусным сообщением с 2018 года вырос до 98,1%, что соответствует задачам принятой в регионе транспортной стратегии.