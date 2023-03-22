В Новосибирской области за пять лет обновлено 538 единиц пассажирского транспорта

Губернатор Андрей Травников подчеркнул: «Мы в вместе с муниципалитетами продолжим укреплять наших муниципальных перевозчиков, помогать им в обновлении подвижного состава, развитии маршрутной сети. Стараясь действовать аккуратно, не ущемляя интересы наших предпринимателей. При этом к реформе перехода на контрактную систему нужно относиться не как к болезненной вещи. Понятно, что все новое вызывает беспокойство, и мы не будем этот процесс форсировать, будем действовать выверено и поэтапно».