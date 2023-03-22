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Решение о призыве на военные сборы может быть оформлено только приказом военного комиссара. В приказе должно быть указано, какие это сборы - учебные или проверочные. На учебные сборы можно призывать раз в три года, регулярность проверочных сборов в законе не указана, они могут проводиться чаще.
Призвать на военные сборы могут только по повестке, которая должна быть вручена лично и под расписку - обычно повестки вручают по месту проживания и по месту работы.
На военные сборы призываются прошедшие военную службу рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеров — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.
За неявку по повестке для мероприятий по воинскому учёту штраф от 500 до 3000 р. ст.21.5 КоАП РФ, рассказал адвокат Андрей Подгорный. Такой же штраф за уклонение от медицинского освидетельствования по ст.21.6 КоАП РФ. Штраф выписывается каждый раз, когда человек подписал повестку и не явился в военкомат.
Уголовная ответственность по ст. 328 УК РФ возникает за уклонение от призыва на военную службу и за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы. Как объяснил Андрей Подгорный, для возникновения уголовной ответственности по этой статье должно быть три условия:
Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет, также возможно наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей. Все эти виды наказания относятся именно к неявкам по полученной повестке без уважительной причины для военной службы. В случае неявки на военные сборы применяется административное наказание.
Кого могут призвать на военные сборы в 2023 году - читайте в материале Атас.Инфо.