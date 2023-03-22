atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:38

Published Сегодня, 02:38

Modified Сегодня, 02:40

Updated Сегодня, 02:40

Юрист из Новосибирска объяснил, что будет за неявку на военные сборы в 2023 году

22 марта 2023, 02:38
Фото: 1MI
Как действовать при получении повестки - комментирует юрист
Призыв на военные сборы проводится только по Указу Президента РФ. В 2023 году такого указа еще не было. Что грозит за неявку по повестке в военкомат, рассказал юрист из Новосибирска Андрей Подгорный.

Военные сборы - как и кого могут призвать

Решение о призыве на военные сборы может быть оформлено только приказом военного комиссара. В приказе должно быть указано, какие это сборы - учебные или проверочные. На учебные сборы можно призывать раз в три года, регулярность проверочных сборов в законе не указана, они могут проводиться чаще.

Призвать на военные сборы могут только по повестке, которая должна быть вручена лично и под расписку - обычно повестки вручают по месту проживания и по месту работы.

На военные сборы призываются прошедшие военную службу рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеров — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.

Паника, истерика и слезы: новосибирских студентов внезапно вызвали в военкомат
Узнать подробнее

Уголовная ответственность за неявку по повестке

За неявку по повестке для мероприятий по воинскому учёту штраф от 500 до 3000 р. ст.21.5 КоАП РФ, рассказал адвокат Андрей Подгорный. Такой же штраф за уклонение от медицинского освидетельствования по ст.21.6 КоАП РФ. Штраф выписывается каждый раз, когда человек подписал повестку и не явился в военкомат.

Уголовная ответственность по ст. 328 УК РФ возникает за уклонение от призыва на военную службу и за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы. Как объяснил Андрей Подгорный, для возникновения уголовной ответственности по этой статье должно быть три условия:

  • Человек должен быть признан годным к военной службе, то есть пройти все комиссии и не иметь оснований для отсрочки;
  • Получить лично повестку;
  • Не явиться в военкомат без уважительной причины.

Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет, также возможно наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей. Все эти виды наказания относятся именно к неявкам по полученной повестке без уважительной причины для военной службы. В случае неявки на военные сборы применяется административное наказание.

Кого из Новосибирска призовут на военные сборы в 2023 году?
Узнать подробнее

Кого могут призвать на военные сборы в 2023 году - читайте в материале Атас.Инфо.

#Ольга Храмушкина#Повестка#Военный#Военкомат#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирске реставрируют американский самолет «Дуглас» из таймырской тундры
Сегодня, 02:32
Названы районы Новосибирской области, которым грозит подтопление в апреле 2023
Вчера, 06:02
Какая судьба ждет фонтан «Мишка» после реконструкции Первомайского сквера - 2023
Сегодня, 03:22
Без общественных слушаний перезонировали землю для полигона ТБО в Верх-Туле
Вчера, 06:45
Переехавший в Нидерланды программист из Новосибирска рассказал о жизни в стране
Вчера, 01:35
65% квартир не проданы в новостройках Новосибирска в 2023 году
Сегодня, 03:04