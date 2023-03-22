Решение о призыве на военные сборы может быть оформлено только приказом военного комиссара. В приказе должно быть указано, какие это сборы - учебные или проверочные. На учебные сборы можно призывать раз в три года, регулярность проверочных сборов в законе не указана, они могут проводиться чаще.