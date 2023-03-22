Женщину с ребенком в Краснообске выгнали из кофейни из-за булочки

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
«Решила с ребенком посетить данную кофейню. Зашли, купили кофе, сели за столик. И только я хотела насладиться капучино, подходит бармен и просит нас покинуть заведение», - возмутилась женщина.
По словам клиентки, причиной конфликта стала купленная в том же заведении, но в другом отделе булочка. При этом кондитерское изделие лежало упакованным в контейнер, а сам ребенок и не думал его есть. В результате матери с ребенком пришлось допивать кофе в кондитерской. «Испортили все настроение! Больше к вам ни ногой и никому не посоветую», - написала посетительница.
При этом часть пользователей согласились с действиями официанта «Странная претензия. Со своим ни в одну точку общественного питания нельзя. Бармену придется за это штраф платить», - написала Анна. На это пострадавшая заметила, что до этого с подобным отношением никогда не сталкивалась. «Бывало, приходили и с шоколадкой. Если уж такие принципиальные, то пусть выставляют информацию на видное место», - отметила клиентка Инна.
В самой кофейне уже отреагировали на инцидент. «Информация о произошедшем передана руководству», - сообщили корреспонденту Atas.info в сети кофеен Prime Time Coffee.
Напомним, что житель Новосибирска продает на Авито пакет из Макдоналдса. Цена использованной упаковки составляет миллион рублей.