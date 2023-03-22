Женщину с ребенком в Краснообске выгнали из кофейни из-за булочки

По словам клиентки, причиной конфликта стала купленная в том же заведении, но в другом отделе булочка. При этом кондитерское изделие лежало упакованным в контейнер, а сам ребенок и не думал его есть. В результате матери с ребенком пришлось допивать кофе в кондитерской. «Испортили все настроение! Больше к вам ни ногой и никому не посоветую», - написала посетительница.