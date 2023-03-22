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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 09:21

Женщину с ребенком в Краснообске выгнали из кофейни из-за булочки

22 марта 2023, 09:06
Фото: 1MI
Женщине не дали спокойно выпить кофе
В одной из кофеен сети Prime Time Coffee в Новосибирской области произошел неприятный инцидент. Жительница Краснообска утверждает, что ей не дали спокойно выпить чашку кофе из-за купленной ребенку булочки. Гневный отзыв о случившемся появился на региональной ветке ресурса отзывов «Фламп».
«Решила с ребенком посетить данную кофейню. Зашли, купили кофе, сели за столик. И только я хотела насладиться капучино, подходит бармен и просит нас покинуть заведение», - возмутилась женщина.

По словам клиентки, причиной конфликта стала купленная в том же заведении, но в другом отделе булочка. При этом кондитерское изделие лежало упакованным в контейнер, а сам ребенок и не думал его есть.  В результате матери с ребенком пришлось допивать кофе в кондитерской. «Испортили все настроение! Больше к вам ни ногой и никому не посоветую», - написала посетительница.

При этом часть пользователей согласились с действиями официанта «Странная претензия. Со своим ни в одну точку общественного питания нельзя. Бармену придется за это штраф платить», - написала Анна. На это пострадавшая заметила, что до этого с подобным отношением никогда не сталкивалась. «Бывало, приходили и с шоколадкой. Если уж такие принципиальные, то пусть выставляют информацию на видное место», - отметила клиентка Инна.

В самой кофейне уже отреагировали на инцидент. «Информация о произошедшем передана руководству», - сообщили корреспонденту Atas.info в сети кофеен Prime Time Coffee.

Напомним, что житель Новосибирска продает на Авито пакет из Макдоналдса. Цена использованной упаковки составляет миллион рублей.

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#Новосибирская область#Общество#Дети#Кофейня#Общепит#Александр Ляхов
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