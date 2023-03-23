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Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Адское пекло: стал известен прогноз погоды на лето-2023 в Новосибирске

23 марта 2023, 04:21
Фото: 1MI
Лето в 2023 году в Новосибирске выдастся экстремально жарким
Лето в 2023 году в Новосибирске выдастся экстремально жарким и дождливым. Прогноз составили метеорологические сервисы и синоптики.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, в начале лета духота и аномальная жара обрушится на территории Урала и Сибири, включая Новосибирскую область. Температура воздуха будет значительно превышать климатическую норму.

Согласно данным «Яндекс. Погода», в июне в Новосибирске первую неделю будет идти дождь. Столбики термометра при этом поднимутся максимум до +18°C. К середине месяца дождливые дни отступят и придет потепление до +25 градусов.

В июле сервис обещает аж две недели ливней. Однако в целом будет даже жарче, чем месяцем ранее. Воздух прогреется до +30°C. При этом погреться под палящим солнцем новосибирцы смогут лишь 7 дней в этом месяце.

По данным Pogoda.mail.ru, в августе ожидается больше жарких дней. Практически не будет дождей в этом месяце. Температура воздуха в среднем составит +22 по Цельсию. 
Бесконечные ливни, как писал ранее Atas.info, начнутся в сентябре 2023 года в Новосибирске.

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#Алина Шефер#Погода на месяц#Лето#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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