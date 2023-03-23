Адское пекло: стал известен прогноз погоды на лето-2023 в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, в начале лета духота и аномальная жара обрушится на территории Урала и Сибири, включая Новосибирскую область. Температура воздуха будет значительно превышать климатическую норму.
Согласно данным «Яндекс. Погода», в июне в Новосибирске первую неделю будет идти дождь. Столбики термометра при этом поднимутся максимум до +18°C. К середине месяца дождливые дни отступят и придет потепление до +25 градусов.
В июле сервис обещает аж две недели ливней. Однако в целом будет даже жарче, чем месяцем ранее. Воздух прогреется до +30°C. При этом погреться под палящим солнцем новосибирцы смогут лишь 7 дней в этом месяце.
По данным Pogoda.mail.ru, в августе ожидается больше жарких дней. Практически не будет дождей в этом месяце. Температура воздуха в среднем составит +22 по Цельсию.
Бесконечные ливни, как писал ранее Atas.info, начнутся в сентябре 2023 года в Новосибирске.