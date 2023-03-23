Более 15 тысяч семей в Новосибирской области воспользовались «Семейной ипотекой»

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Как сообщает пресс-служба госкомпании, общая сумма выданных кредитов по стране составила около двух триллионов рублей.
По словам заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, программы, призванные улучшить демографическую ситуацию в стране и повысить уровень жизни семей с детьми, входят в число главных направлений, которые предусматривает государственная политика. Меры соцподдержки семей, и в частности программа «Семейная ипотека», позволяют им обзаводиться жильем по льготной ставке. Действие данных программ предусмотрено национальным проектом «Демография» до середины будущего года. Налицо появление существенного благотворного эффекта от данной программы. Поскольку многие семьи рассматривают решение жилищного вопроса в качестве ключевого фактора, когда принимают решение заводить детей. Во многом именно она способствовала появлению на свет свыше 500 маленьких россиян.
Сегодня на семейную ипотеку приходится свыше 48 процентов взятых льготных кредитов. В прошлом году ее доля в объеме кредитования составляла 35%. Банки работают с такими заемщиками по более низким ставкам по данной программе, чем предусмотрено официально установленным предельным уровнем, - до шести процентов. Так, 15 ведущих банков в среднем предоставляют такой кредит по ставке 5,59 процента годовых.
По данным гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, программы, в которых принимает участие государство, являются одним из главных инструментов для того, чтобы строительная отрасль могла стабильно работать. Они поддерживают спрос, благодаря ему у застройщиков появляется возможность работать со все новыми проектами. Объемы строительства жилья опережают прошлогодний уровень уже семь месяцев подряд. В течение первых двух месяцев нынешнего года в России было заложено свыше 6,5 миллиона квадратных метров жилья, что на девять процентов больше, чем в минувшем году. Во многом спрос на жилье поддерживается программами, направленными на семьи с детьми, вроде «Семейной ипотеки». Она теперь - важный инструмент демографической политики. То, что программа была продлена до середины будущего года, говорит о важности поддержки, которую получают семьи для решения жилищного вопроса, отмечает Мутко. Кроме того, семьи, уже взявшие ипотечный кредит, могут рефинансировать его и уменьшить долговую нагрузку.
Президент России дал поручение продлить «Семейную ипотеку» до 1 июля будущего года и распространить ее на семьи, в которых не меньше двоих несовершеннолетних детей. До этого ею могли воспользоваться только семьи, в которых дети родились после 2018 года. В ДОМ.РФ считают, что изменившиеся условия принесут около 30 тысяч дополнительных ипотечных кредитов в год. В этом году программа станет доступной примерно для 165 тысяч семей.
По информации председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, льготные программы являются социально значимыми и на них выделяются значительные бюджетные средства. Поэтому нужно создать механизмы, позволяющие контролировать, как заемщики исполняют свои обязательства по кредитным договорам, и анализировать риски, которые могут возникнуть при гашении кредитов. Это даст возможность отследить, каков получается реальный результат по улучшению жилищных условий людей. Меньше будет случаев, когда в такой ситуации взыскивается имущество должника. Таким образом, можно будет исключить неэффективное расходование средств бюджета.