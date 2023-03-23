Более 15 тысяч семей в Новосибирской области воспользовались «Семейной ипотекой»

По данным гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, программы, в которых принимает участие государство, являются одним из главных инструментов для того, чтобы строительная отрасль могла стабильно работать. Они поддерживают спрос, благодаря ему у застройщиков появляется возможность работать со все новыми проектами. Объемы строительства жилья опережают прошлогодний уровень уже семь месяцев подряд. В течение первых двух месяцев нынешнего года в России было заложено свыше 6,5 миллиона квадратных метров жилья, что на девять процентов больше, чем в минувшем году. Во многом спрос на жилье поддерживается программами, направленными на семьи с детьми, вроде «Семейной ипотеки». Она теперь - важный инструмент демографической политики. То, что программа была продлена до середины будущего года, говорит о важности поддержки, которую получают семьи для решения жилищного вопроса, отмечает Мутко. Кроме того, семьи, уже взявшие ипотечный кредит, могут рефинансировать его и уменьшить долговую нагрузку.