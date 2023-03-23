Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Музей Покрышкина в Новосибирске планируется создать в рамках концессионного соглашения. Это следует из постановления мэрии № 560, подписанного мэром Анатолием Локтем. Согласно документу, концессионер должен будет создать музей Александра Покрышкина на муниципальном земельном участке площадью 6482 квадратных метра с кадастровым номером 54:35:064165:177.
Таким образом, речь идет об участке, расположенном в саду Кирова, на пересечении улиц Широкой и Станиславского в Ленинском районе Новосибирска. Этот участок планировался для размещения музея летчика еще более 30 лет назад. Предусмотрен он был и в проекте реконструкции парка, который был презентован в прошлом году. Однако, на текущий момент в проекте реконструкции, размещенном на сайте "Зеленый Новосибирск", эта зона уже обозначена, как площадка экстрим-парка. Возникает вопрос, что же в итоге появится в этом месте в случае реализации концессионного соглашения? Экстрим-парк имени Александра Покрышкина?
"Почему зажимают нашего маршала? Сначала памятник сослали на необитаемый остров в центре транспортного кольца, теперь музей уплыл неизвестно кому и неизвестно куда", - возмущается гражданская активистка Елена Гавровская, благодаря усилиям которой удалось спасти от разрушения памятник бойцам 85 Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии в бывшем военном городке № 17.
Параметров концессионного соглашения в постановлении мэрии не указано. Мы направили запрос в муниципалитет с просьбой обосновать необходимость заключения концессии и сообщить, в какой стадии сейчас находится разработка документации.