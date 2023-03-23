Таким образом, речь идет об участке, расположенном в саду Кирова, на пересечении улиц Широкой и Станиславского в Ленинском районе Новосибирска. Этот участок планировался для размещения музея летчика еще более 30 лет назад. Предусмотрен он был и в проекте реконструкции парка, который был презентован в прошлом году. Однако, на текущий момент в проекте реконструкции, размещенном на сайте "Зеленый Новосибирск", эта зона уже обозначена, как площадка экстрим-парка. Возникает вопрос, что же в итоге появится в этом месте в случае реализации концессионного соглашения? Экстрим-парк имени Александра Покрышкина?