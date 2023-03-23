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Мэр Новосибирска отдал в концессию музей Покрышкина

23 марта 2023, 07:10
Фото: nso.ru
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Власти Новосибирска хотят построить музей летчика Покрышкина за счет частного бизнеса

Власти Новосибирска намерены привлечь частный капитал для создания музея знаменитого аса Покрышкина. Память маршала авиации станет предметом концессионного соглашения

Музей Покрышкина в Новосибирске планируется создать в рамках концессионного соглашения. Это следует из постановления мэрии № 560, подписанного мэром Анатолием Локтем. Согласно документу, концессионер должен будет создать музей Александра Покрышкина на муниципальном земельном участке площадью 6482 квадратных метра с кадастровым номером 54:35:064165:177.

Музей давно должен был появиться в парке Кирова
Фото: https://egrp365.org

Таким образом, речь идет об участке, расположенном в саду Кирова, на пересечении улиц Широкой и Станиславского в Ленинском районе Новосибирска. Этот участок планировался для размещения музея летчика еще более 30 лет назад. Предусмотрен он был и в проекте реконструкции парка, который был презентован в прошлом году. Однако, на текущий момент в проекте реконструкции, размещенном на сайте "Зеленый Новосибирск", эта зона уже обозначена, как площадка экстрим-парка. Возникает вопрос, что же в итоге появится в этом месте в случае реализации концессионного соглашения? Экстрим-парк имени Александра Покрышкина?

"Почему зажимают нашего маршала? Сначала памятник сослали на необитаемый остров в центре транспортного кольца, теперь музей уплыл неизвестно кому и неизвестно куда", - возмущается гражданская активистка Елена Гавровская, благодаря усилиям которой удалось спасти от разрушения памятник бойцам 85 Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии в бывшем военном городке № 17.

Параметров концессионного соглашения в постановлении мэрии не указано. Мы направили запрос в муниципалитет с просьбой обосновать необходимость заключения концессии и сообщить, в какой стадии сейчас находится разработка документации.

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#Музей#Концессия#Мэрия#Общество#Новосибирск
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