Модульбанк поможет предпринимателям открыть пункты выдачи заказов

Новый сервис для предпринимателей, планирующих открыть ПВЗ, недавно запустил Модульбанк. Этот сервис дает возможность управления пунктами выдачи заказов при минимальном участии владельца. Специалисты помогают наладить управление процессами и берут на себя решение рутинных бизнес-задач. Также в рамках оказания услуги они проводят полный аудит ПВЗ, помогают с оформлением помещения, подбором и обучением персонала, контролем за расходниками и за их закупкой, ведением управленческого и бухгалтерского учета и отчетности, а также предоставляют юридическую поддержку. По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, новый сервис призван помочь бизнесу уменьшить риски и увеличить рентабельность ПВЗ. При этом клиент имеет возможность самостоятельно устанавливать объем необходимых услуг. Банк уже сотрудничает с крупными маркетплейсами и курьерскими службами, среди которых Wildberries, OZON, “Яндекс.Маркет”, DPD, Boxberry, “СберЛогистика” и PickPoint.