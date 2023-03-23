Модульбанк поможет предпринимателям открыть пункты выдачи заказов

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Крупные сети уже начали активно открывать новые пункты выдачи заказов, а региональные предприниматели, обладающие опытом в данной сфере, видят здесь новые возможности для продвижения бизнеса. По статистике, из ПВЗ забирают товары около двух третей клиентов онлайн-магазинов. Об этом пишет издание newsnn.ru.
Новый сервис для предпринимателей, планирующих открыть ПВЗ, недавно запустил Модульбанк. Этот сервис дает возможность управления пунктами выдачи заказов при минимальном участии владельца. Специалисты помогают наладить управление процессами и берут на себя решение рутинных бизнес-задач. Также в рамках оказания услуги они проводят полный аудит ПВЗ, помогают с оформлением помещения, подбором и обучением персонала, контролем за расходниками и за их закупкой, ведением управленческого и бухгалтерского учета и отчетности, а также предоставляют юридическую поддержку. По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, новый сервис призван помочь бизнесу уменьшить риски и увеличить рентабельность ПВЗ. При этом клиент имеет возможность самостоятельно устанавливать объем необходимых услуг. Банк уже сотрудничает с крупными маркетплейсами и курьерскими службами, среди которых Wildberries, OZON, “Яндекс.Маркет”, DPD, Boxberry, “СберЛогистика” и PickPoint.
По мнению ряда аналитиков, растущий рынок электронной коммерции и неравномерность распространения пунктов выдачи заказов в разных регионах будут способствовать дальнейшему росту данного сегмента рынка. Своего пика он пока не достиг. Одним из основных факторов успеха в этой сфере может стать шаговая доступность пунктов выдачи. Вместе с удобным месторасположением пункты выдачи должны иметь хорошую транспортную доступность. Этот фактор особенно важен в ситуации увеличения онлайн-покупок, когда потребители рассчитывают на быструю и удобную доставку заказов.