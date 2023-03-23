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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:36

Назван худший сценарий паводка в Новосибирской области

23 марта 2023, 06:34
Фото: Павел Мирошников / Павел Мирошников/ВК
Как пройдет первая и вторая волна половодья в Новосибирске
Новосибирская область готовится к первой волне паводка, который начнется в конце марта 2023 года. Какие погодные аномалии ждать, если ли риски затоплений, рассказала начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

По словам специалиста, первый этап половодья — до 10 апреля — пройдет в нашем регионе спокойно. Худший сценарий паводка природа приберегла на вторую волну.

«Если никаких форс-мажоров погодных не произойдет, будет все спокойно в первую волну. Это если в дневное время резко не установится +17…+20 градусов, как на Алтае. Тогда активнее начнут таять снега со склонов и подниматься реки. Но вот в период второй волны есть предпосылки для повышенной водности так, как запасов воды в снеге будет больше на определенных высотах», — пояснила Лапчик.

Синоптик отметила, что в 2023 году весна выдалась аномально теплой. Еще одним рекордом стало выпадение осадков выше нормы на 25 мм.

«Лед начал отходить в середине марта на южных реках в области. Вскрытие остальных ожидается в течение двух недель, что тоже раньше обычного на 2-5 дней», — заключила Анна Лапчик.

Все эти факторы влияют на развитие событий с паводком.

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#Алина Шефер#Погода на месяц#Половодье#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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