Назван худший сценарий паводка в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
По словам специалиста, первый этап половодья — до 10 апреля — пройдет в нашем регионе спокойно. Худший сценарий паводка природа приберегла на вторую волну.
«Если никаких форс-мажоров погодных не произойдет, будет все спокойно в первую волну. Это если в дневное время резко не установится +17…+20 градусов, как на Алтае. Тогда активнее начнут таять снега со склонов и подниматься реки. Но вот в период второй волны есть предпосылки для повышенной водности так, как запасов воды в снеге будет больше на определенных высотах», — пояснила Лапчик.
Синоптик отметила, что в 2023 году весна выдалась аномально теплой. Еще одним рекордом стало выпадение осадков выше нормы на 25 мм.
«Лед начал отходить в середине марта на южных реках в области. Вскрытие остальных ожидается в течение двух недель, что тоже раньше обычного на 2-5 дней», — заключила Анна Лапчик.
Все эти факторы влияют на развитие событий с паводком.