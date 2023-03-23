Назван худший сценарий паводка в Новосибирской области

Новосибирская область готовится к первой волне паводка, который начнется в конце марта 2023 года. Какие погодные аномалии ждать, если ли риски затоплений, рассказала начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

По словам специалиста, первый этап половодья — до 10 апреля — пройдет в нашем регионе спокойно. Худший сценарий паводка природа приберегла на вторую волну. «Если никаких форс-мажоров погодных не произойдет, будет все спокойно в первую волну. Это если в дневное время резко не установится +17…+20 градусов, как на Алтае. Тогда активнее начнут таять снега со склонов и подниматься реки. Но вот в период второй волны есть предпосылки для повышенной водности так, как запасов воды в снеге будет больше на определенных высотах», — пояснила Лапчик. Синоптик отметила, что в 2023 году весна выдалась аномально теплой. Еще одним рекордом стало выпадение осадков выше нормы на 25 мм. «Лед начал отходить в середине марта на южных реках в области. Вскрытие остальных ожидается в течение двух недель, что тоже раньше обычного на 2-5 дней», — заключила Анна Лапчик. Все эти факторы влияют на развитие событий с паводком. Названы районы Новосибирской области, которым грозит подтопление в апреле 2023 Узнать подробнее