Площадь квартир - 226 кв.м., из них 130 кв.м. - жилая площадь. В квартирах свободная планировка и на сайте агентства недвижимости они проиллюстрированы похожими фото, разница только в том, что одна находится на 14 и 15 этаже и стоит 89,9 млн рублей, а вторая - на 15 и 16 этаже и стоит 90 млн рублей.