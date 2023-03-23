Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Самые дорогие квартиры Новосибирска продаются в Советском районе - в Верхней зоне Академгородка. Две квартиры в одном доме на Проспекте Коптюга, 7 можно считать наиболее дорогими в Новосибирске - обе представляют собой двухэтажные пентхаусы с террасами на верхних этажах дома.
Площадь квартир - 226 кв.м., из них 130 кв.м. - жилая площадь. В квартирах свободная планировка и на сайте агентства недвижимости они проиллюстрированы похожими фото, разница только в том, что одна находится на 14 и 15 этаже и стоит 89,9 млн рублей, а вторая - на 15 и 16 этаже и стоит 90 млн рублей.
Следующая по стоимости квартира находится в Железнодорожном районе Новосибирска. В Квартире 8 комнат, среди которых гостиная, большой кабинет с аквариумом и несколько спален. По всем внешним стенам, полу и потолку сделана шумоизоляция. Окна на три стороны, возможность купить парковочное место. Как сообщает агентство недвижимости «Жилфонд», продавец просит за квартиру 65 млн рублей.
Пятикомнатную квартиру в небоскребе "Бэтман" продают за 60 млн рублей - в квартире два уровня, расположенных на 16 и 17 этажах, общая площадь 302 кв м.
Замыкает пятерку самых дорогих квартир двухуровневая квартира в таунхаусе на Инских холмах. Фишками этой недвижимости в малоэтажном доме являются бассейн и камин, а также отдельный закрытый двор. На сайте агентства «Жилфонд» квартира продается за 38 млн рублей.
На днях министр строительства Колмаков обвинил новосибирцев в желании зарабатывать «легкие» деньги, а не идти работать в строительную сферу.