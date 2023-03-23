Объем ремонта дорог в Новосибирской области за пять лет вырос в 1,7 раза

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Приоритетной задачей является бесперебойное обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Новосибирской области, в том числе круглогодичной доступности медицинских организаций и общеобразовательных учреждений для жителей региона.
Объем финансирования дорожной деятельности в Новосибирской области за счет средств федерального бюджета вырос с 7,5 млрд рублей, за 2013-2017 гг., до 46,6 млрд рублей, в 2018-2022 гг., то есть более чем в 6 раз.
В 2023 году завершается строительство 4-го мостового перехода через р. Обь в Новосибирске. Реализация объекта позволит обеспечить удобную транспортную связь между центральными районами Новосибирска на правом берегу реки Оби с районами в Южной и Юго-западной части города на левом берегу.
В 2021 году возобновлено строительство Восточного обхода города Новосибирска. В настоящее время пиковые значения интенсивности движения по автомобильным дорогам местного значения в районе Академгородка и города Бердска достигают 68 тысяч автомобилей в сутки. Строительство Восточного обхода города Новосибирска обеспечит перенаправление транзитного автомобильного транспорта с федеральных автомобильных дорог в обход улично-дорожной сети города Новосибирска и снизит негативное влияние транспорта на окружающую среду. Завершение строительно-монтажных работ по I этапу запланировано в ноябре 2024 года.