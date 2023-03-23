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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:29

Объем ремонта дорог в Новосибирской области за пять лет вырос в 1,7 раза

23 марта 2023, 09:27
Фото: ТГ-канал группы ВИС
Четвертый мост через Обь в Новосибирске - масштабный строящийся объект дорожной инфраструктуры в регионе
С 2018 по 2022 годы приведено в нормативное состояние более 2,5 тысячи км автомобильных дорог, что в 1,7 раза больше, чем в предшествующие пять лет. О развитии дорожной инфраструктуры в Новосибирской области губернатору Андрею Травникову доложил министр транспорта Анатолий Костылевский.

Приоритетной задачей является бесперебойное обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Новосибирской области, в том числе круглогодичной доступности медицинских организаций и общеобразовательных учреждений для жителей региона.

Объем финансирования дорожной деятельности в Новосибирской области за счет средств федерального бюджета вырос с 7,5 млрд рублей, за 2013-2017 гг., до 46,6 млрд рублей, в 2018-2022 гг., то есть более чем в 6 раз.

В 2023 году завершается строительство 4-го мостового перехода через р. Обь в Новосибирске. Реализация объекта позволит обеспечить удобную транспортную связь между центральными районами Новосибирска на правом берегу реки Оби с районами в Южной и Юго-западной части города на левом берегу.  

В 2021 году возобновлено строительство Восточного обхода города Новосибирска. В настоящее время пиковые значения интенсивности движения по автомобильным дорогам местного значения в районе Академгородка и города Бердска достигают 68 тысяч автомобилей в сутки. Строительство Восточного обхода города Новосибирска обеспечит перенаправление транзитного автомобильного транспорта с федеральных автомобильных дорог в обход улично-дорожной сети города Новосибирска и снизит негативное влияние транспорта на окружающую среду. Завершение строительно-монтажных работ по I этапу запланировано в ноябре 2024 года.

#Дороги#Строительство#Инфраструктура#Министр#Губернатор#Транспорт#Новосибирская область#Андрей Травников#Анатолий Костылевский
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