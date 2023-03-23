Учителем года в Новосибирске стала преподаватель китайского языка

Стоит отметить, что победитель конкурса «Учитель года» получит от властей Новосибирска вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, а также будет получать ежемесячную надбавку в 10 тысяч рублей, а лауреаты конкурса – в размере 5 тысяч рублей в течение всего года. Всего в городских педагогических конкурсах принял участие 101 человек.