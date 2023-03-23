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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Учителем года в Новосибирске стала преподаватель китайского языка

23 марта 2023, 12:59
Фото: pxhere.com
Лучшим педагогом Новосибирска признана учительница китайского
В Новосибирске подвели итоги городских педагогических конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют». Лучшим учителем была признана преподаватель китайского языка. Об этом сообщили в городской администрации.
«Учителем года» в 2023 году стала Алина Мальцева – учитель китайского языка школы №207», - рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Стоит отметить, что победитель конкурса «Учитель года» получит от властей Новосибирска вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, а также будет получать ежемесячную надбавку в 10 тысяч рублей, а лауреаты конкурса – в размере 5 тысяч рублей в течение всего года. Всего в городских педагогических конкурсах принял участие 101 человек.

Победителей лично поздравил мэр Анатолий Локоть.

«Городские педагогические конкурсы – прекрасная площадка для реализации таланта учителей. Но лучший показатель – достижения учеников. Выпускники новосибирских школ многого добились в жизни. До недавнего времени новосибирцев не было только в космосе, но наша выпускница Анна Кикина успешно завершила полет и вернулась на родину», - отметил градоначальник.

Недавно новосибирцы составили рейтинг лучших и худших школ города. В числе лучших – школа №170 в Кировском районе.




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#Образование#Новосибирск#Анатолий Локоть#6 школ#Конкурс#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов
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