Учителем года в Новосибирске стала преподаватель китайского языка

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
«Учителем года» в 2023 году стала Алина Мальцева – учитель китайского языка школы №207», - рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Стоит отметить, что победитель конкурса «Учитель года» получит от властей Новосибирска вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, а также будет получать ежемесячную надбавку в 10 тысяч рублей, а лауреаты конкурса – в размере 5 тысяч рублей в течение всего года. Всего в городских педагогических конкурсах принял участие 101 человек.
Победителей лично поздравил мэр Анатолий Локоть.
«Городские педагогические конкурсы – прекрасная площадка для реализации таланта учителей. Но лучший показатель – достижения учеников. Выпускники новосибирских школ многого добились в жизни. До недавнего времени новосибирцев не было только в космосе, но наша выпускница Анна Кикина успешно завершила полет и вернулась на родину», - отметил градоначальник.
Недавно новосибирцы составили рейтинг лучших и худших школ города. В числе лучших – школа №170 в Кировском районе.