Уволенного из новосибирской ГИБДД Сергея Штельмаха отправили на тракторный завод

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Как сообщает «НГС Новосибирск», экс-глава ГИБДД теперь является первым заместителем генерального директора «МТЗ-Сибирь». Фотография Сергея Штельмаха уже появилась на сайте компании в соответствующем разделе с указанием контактов. Тем не менее, официального подтверждения информации о назначении новосибирца пока нет.
ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» является официальным дистрибьютором Минского тракторного завода в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. По информации сервиса «Контур. Фокус» чистая прибыль предприятия к концу 2021 года составила 4,3 миллиона рублей.
Сергей Штельмах был уволен с поста руководителя ГИБДД по Новосибирской области в октябре 2018 года. Причиной могли стать слухи о предоставлении удостоверения Главного государственного советника безопасности дорожного движения Новосибирской области для одного из влиятельных депутатов ЗакСобрания. Многие расценили это как превышение должностных полномочий. В отношении влиятельного силовика проводилась проверка сотрудниками Следственного комитета по региону, сам Штельмах являлся фигурантом уголовного дела.
До скандальной отставки Штельмах с 2006 года занимал пост главы областной Госавтоинспекции, в 2011 году ему присвоили звание полковника полиции. Ходили слухи, что причиной фактического низложения силовика явилось желание получить генеральские погоны.
Напомним, что недавно назвали имя главы Бердска. Новым главой города стал Роман Бурдин.