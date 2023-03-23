Уволенного из новосибирской ГИБДД Сергея Штельмаха отправили на тракторный завод

Сергей Штельмах был уволен с поста руководителя ГИБДД по Новосибирской области в октябре 2018 года. Причиной могли стать слухи о предоставлении удостоверения Главного государственного советника безопасности дорожного движения Новосибирской области для одного из влиятельных депутатов ЗакСобрания. Многие расценили это как превышение должностных полномочий. В отношении влиятельного силовика проводилась проверка сотрудниками Следственного комитета по региону, сам Штельмах являлся фигурантом уголовного дела.