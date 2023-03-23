atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Уволенного из новосибирской ГИБДД Сергея Штельмаха отправили на тракторный завод

23 марта 2023, 06:56
Фото: nso.ru
Сергей Штельмах (справа) возглавлял ГИБДД в Новосибирске во времена губернаторства Владимира Городецкого (слева)
Бывший руководитель управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах занял новую должность. Экс-силовик вошел в руководство регионального представительства Минского тракторного завода.

Как сообщает «НГС Новосибирск», экс-глава ГИБДД теперь является первым заместителем генерального директора «МТЗ-Сибирь». Фотография Сергея Штельмаха уже появилась на сайте компании в соответствующем разделе с указанием контактов. Тем не менее, официального подтверждения информации о назначении новосибирца пока нет.

ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» является официальным дистрибьютором Минского тракторного завода в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. По информации сервиса «Контур. Фокус» чистая прибыль предприятия к концу 2021 года составила 4,3 миллиона рублей.

 Сергей Штельмах был уволен с поста руководителя ГИБДД по Новосибирской области в октябре 2018 года. Причиной могли стать слухи о предоставлении удостоверения Главного государственного советника безопасности дорожного движения Новосибирской области для одного из влиятельных депутатов ЗакСобрания. Многие расценили это как превышение должностных полномочий. В отношении влиятельного силовика проводилась проверка сотрудниками Следственного комитета по региону, сам Штельмах  являлся фигурантом уголовного дела.

До скандальной отставки Штельмах с 2006 года занимал пост главы областной Госавтоинспекции, в 2011 году ему присвоили звание полковника полиции. Ходили слухи, что причиной фактического низложения силовика явилось желание получить генеральские погоны.

Напомним, что недавно назвали имя главы Бердска. Новым главой города стал Роман Бурдин.

Стало известно, кто стал новым мэром Бердска
Узнать подробнее
#Александр Ляхов#Новосибирск#Гибдд#Назначение#Увольнение#Завод#Транспорт
Подпишитесь
Мэр Новосибирска отдал в концессию музей Покрышкина
Сегодня, 07:10
Директор «МЕТРО МиР» Александр Мысик вышел из СИЗО в Новосибирске
Сегодня, 05:28
Стало известно, кто стал новым мэром Бердска
Сегодня, 04:51
Зальет весь регион: бесконечные ливни ожидаются в Новосибирской области в 2023 году
Сегодня, 02:24
«Дед лежит, не жалуется»: новосибирцы нашли самое худшее кладбище в городе
Сегодня, 08:35
Назван худший сценарий паводка в Новосибирской области
Сегодня, 06:34