В автосервисе Новосибирска переделывают УАЗики и отправляют в зону СВО

По данным «Новосибирских новостей», придумал благотворительный проект сибиряк Сергей Шилов. Как рассказал новосибирец, он доставлял гуманитарный груз на Донбасс и в его голове возникла идея – переделать УАЗики, чтобы на них можно было ездить по дорогам (на улицах проезжает бронированная техника, и валяются осколки снарядов, поэтому обычная машина там не проедет).