В автосервисе Новосибирска переделывают УАЗики и отправляют в зону СВО

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
По данным «Новосибирских новостей», придумал благотворительный проект сибиряк Сергей Шилов. Как рассказал новосибирец, он доставлял гуманитарный груз на Донбасс и в его голове возникла идея – переделать УАЗики, чтобы на них можно было ездить по дорогам (на улицах проезжает бронированная техника, и валяются осколки снарядов, поэтому обычная машина там не проедет).
Партию «Патриотов» из автосервиса уже отправили на СВО. Теперь на очереди УАЗики, в которых могут спокойно подвести на передовую, перевезти боеприпасы, эвакуировать раненых.
Машины переделывают, усиливая подвеску, укрепляют агрегаты и многое другое. Сергей Шилов рассказывает, что автомобили готовят лучше, чем для себя, так как от этого может зависеть жизнь бойцов.
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