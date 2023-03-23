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Updated Сегодня, 03:12

В автосервисе Новосибирска переделывают УАЗики и отправляют в зону СВО

23 марта 2023, 03:10
Фото: Новосибирские новости, скриншот
УАЗ может проехать по бездорожью
Несколько добровольцев организовали проект «УАЗ — на Донбасс» в Новосибирске для помощи бойцам в зоне проведения специальной военной операции.

По данным «Новосибирских новостей», придумал благотворительный проект сибиряк Сергей Шилов. Как рассказал новосибирец, он доставлял гуманитарный груз на Донбасс и в его голове возникла идея – переделать УАЗики, чтобы на них можно было ездить по дорогам (на улицах проезжает бронированная техника, и валяются осколки снарядов, поэтому обычная машина там не проедет).

Партию «Патриотов» из автосервиса уже отправили на СВО. Теперь на очереди УАЗики, в которых могут спокойно подвести на передовую, перевезти боеприпасы, эвакуировать раненых.

Машины переделывают, усиливая подвеску, укрепляют агрегаты и многое другое. Сергей Шилов рассказывает, что автомобили готовят лучше, чем для себя, так как от этого может зависеть жизнь бойцов.

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#Эмилия Губарева#Зона СВО#Транспорт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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