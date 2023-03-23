В Новосибирске 3-летняя девочка оказалась заперта в квартире бабушки

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Published Сегодня, 02:40
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Инцидент произошел вечером в среду на улице Героев Революции в Первомайском районе города. Спасателей вызвала пенсионерка.
Пожилая женщина рассказала, что вышла на минуту из квартиры, оставив 3-летнюю внучку без присмотра. Дверь неожиданно захлопнулась и попасть к ребенку она не смогла.
Прибывшие на адрес специалисты МАСС взломали дверной замок и впустили бабушку к девочке. Никто не пострадал.
Напомним, 16 марта спасатели выезжали на помощь другому ребенку в Новосибирске, нога которого застряла в карусели на детской площадке.