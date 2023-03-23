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Published Сегодня, 02:40

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Updated Сегодня, 02:43

В Новосибирске 3-летняя девочка оказалась заперта в квартире бабушки

23 марта 2023, 02:40
Фото: 1MI
Спасатели помогли запертой в квартире 3-летней девочке в Новосибирске
Спасатели помогли бабушке вызволить 3-летнюю внучку из запертой квартиры в Новосибирске. Об этом сообщается в сводке МАСС за 22 марта.

Инцидент произошел вечером в среду на улице Героев Революции в Первомайском районе города. Спасателей вызвала пенсионерка.

Пожилая женщина рассказала, что вышла на минуту из квартиры, оставив  3-летнюю внучку без присмотра. Дверь неожиданно захлопнулась и попасть к ребенку она не смогла.

Прибывшие на адрес специалисты МАСС взломали дверной замок и впустили бабушку к девочке. Никто не пострадал.

Напомним, 16 марта спасатели выезжали на помощь другому ребенку в Новосибирске, нога которого застряла в карусели на детской площадке.

В Новосибирске у ребенка застряла нога в карусели – на помощь вызвали спасателей
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#Алина Шефер#Дети#Спасатели#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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