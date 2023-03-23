В Новосибирске банда грабителей напала на бизнесмена возле ЖД-вокзала

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Вооруженные мужчины в мае прошлого года подкараулили бизнесмена возле железнодорожного вокзала, а потом напали на него толпой. Их целью были 2 млн рублей, которые сибиряк нес в свой автомобиль в сумке.
Бизнесмен, на их удивление, оказался не из робких. Он оказал бандитам сопротивление и им пришлось бежать.
Побег был не долгим - их поймали по горячим следам полицейские. Теперь мужчины предстанут перед судом с обвинительным приговором за разбой в особо крупном размере.