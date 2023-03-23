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Posted Сегодня, 03:12

Published Сегодня, 03:12

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

В Новосибирске банда грабителей напала на бизнесмена возле ЖД-вокзала

23 марта 2023, 03:12
Фото: 1MI
Пятеро бандитов пытались ограбить бизнесмена в Новосибирске
Пятерых бандитов будут судить за разбойное нападение на предпринимателя в Новосибирске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Вооруженные мужчины в мае прошлого года подкараулили бизнесмена возле железнодорожного вокзала, а потом напали на него толпой. Их целью были 2 млн рублей, которые сибиряк нес в свой автомобиль в сумке.

Бизнесмен, на их удивление, оказался не из робких. Он оказал бандитам сопротивление и им пришлось бежать.

Побег был не долгим - их поймали по горячим следам полицейские. Теперь мужчины предстанут перед судом с обвинительным приговором за разбой в особо крупном размере.

#Алина Шефер#Суд#Разбой#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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