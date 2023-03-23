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Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

В Новосибирске отремонтируют дорогу до роддома №7 за 2,5 млн рублей

23 марта 2023, 04:17
Фото: 1MI
Ремонт начнется в апреле
В Первомайском районе Новосибирска планируется ремонт дороги до роддома № 7, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации следует, что заказчиком является Управление дорожного строительства Новосибирска. Подрядчик обязан разработать проект ремонта от улицы Первомайской до роддома № 7. Фронт работ – 3,37 км.

Победитель конкурса отремонтирует покрытие примыканий, карманов на остановках и парковках. Также необходимо предусмотреть установку пандусов у переходов для пешеходов.

За работы готовы заплатить 2,5 млн рублей. Завершить ремонт планируется на 28 апреля 2023 года. Напомним, что с 20 по 31 марта на 4,5 метра сузили улицу Семьи Шамшиных в Центральном районе. Там проводят ремонт теплотрассы. 

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#Эмилия Губарева#Ремонт#Дорога#Транспорт#Город#Новосибирск
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