В Новосибирске отремонтируют дорогу до роддома №7 за 2,5 млн рублей

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Из документации следует, что заказчиком является Управление дорожного строительства Новосибирска. Подрядчик обязан разработать проект ремонта от улицы Первомайской до роддома № 7. Фронт работ – 3,37 км.
Победитель конкурса отремонтирует покрытие примыканий, карманов на остановках и парковках. Также необходимо предусмотреть установку пандусов у переходов для пешеходов.
За работы готовы заплатить 2,5 млн рублей. Завершить ремонт планируется на 28 апреля 2023 года. Напомним, что с 20 по 31 марта на 4,5 метра сузили улицу Семьи Шамшиных в Центральном районе. Там проводят ремонт теплотрассы.