В Новосибирске отремонтируют дорогу до роддома №7 за 2,5 млн рублей

За работы готовы заплатить 2,5 млн рублей. Завершить ремонт планируется на 28 апреля 2023 года. Напомним, что с 20 по 31 марта на 4,5 метра сузили улицу Семьи Шамшиных в Центральном районе. Там проводят ремонт теплотрассы.