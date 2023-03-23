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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В Татарском районе произошло ДТП с двумя фурами: есть погибшие

23 марта 2023, 11:11
Фото: ГИБДД по Новосибирской области
Под Новосибирском автомобиль столкнулся с фурами
В Татарском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
«В результате столкновения трех автомобилей погибли два человека.  Возраст и личности погибших устанавливаются», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел днем на трассе Р-254 «Иртыш». Водитель «Лады», двигаясь со стороны Новосибирска в Омск выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с двумя фурами IVECO и Mersedes. В результате одна из фур съехала в кювет, а водитель и пассажир «Калины» погибли на месте.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Недавно экс-глава управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах получил новое назначение. Бывшего силовика отправили на руководящую должность в «МТЗ-Сибирь».

Уволенного из новосибирской ГИБДД Сергея Штельмаха отправили на тракторный завод
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#Александр Ляхов#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Гибдд#Авария#Гибель
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