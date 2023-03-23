В Татарском районе произошло ДТП с двумя фурами: есть погибшие

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
«В результате столкновения трех автомобилей погибли два человека. Возраст и личности погибших устанавливаются», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел днем на трассе Р-254 «Иртыш». Водитель «Лады», двигаясь со стороны Новосибирска в Омск выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с двумя фурами IVECO и Mersedes. В результате одна из фур съехала в кювет, а водитель и пассажир «Калины» погибли на месте.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Недавно экс-глава управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах получил новое назначение. Бывшего силовика отправили на руководящую должность в «МТЗ-Сибирь».