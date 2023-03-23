В Татарском районе произошло ДТП с двумя фурами: есть погибшие

Инцидент произошел днем на трассе Р-254 «Иртыш». Водитель «Лады», двигаясь со стороны Новосибирска в Омск выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с двумя фурами IVECO и Mersedes. В результате одна из фур съехала в кювет, а водитель и пассажир «Калины» погибли на месте.