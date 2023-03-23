Военнослужащий из Новосибирской области Иван Приколотов погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:25
Иван Приколотов родился в Криводановке Новосибирского района в 1981 году. В небольшом селе он вырос и получил образование. Затем мужчина жил в Санкт-Петербурге.
Сибиряк отправился на СВО, где и погиб. Его похоронили в Криводановке, где проживает мать Ивана.
Известно, что у военного остались жена и двое детей. Военнослужащий посмертно награжден Орденом Мужества.
Напомним, что ранее были опубликованы фото могил погибших из Бердска.