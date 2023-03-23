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Published Сегодня, 02:18

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Updated Сегодня, 02:25

Военнослужащий из Новосибирской области Иван Приколотов погиб в зоне СВО

23 марта 2023, 02:18
Фото: ВК/«Криводановка и Марусино: life and news»
Мужчина погиб на СВО
Уроженец села Криводановка Новосибирской области Иван Приколотов погиб в зоне проведения спецоперации, говорится в ВК-группе «Криводановка и Марусино: life and news».

Иван Приколотов родился в Криводановке Новосибирского района в 1981 году. В небольшом селе он вырос и получил образование. Затем мужчина жил в Санкт-Петербурге.

Сибиряк отправился на СВО, где и погиб. Его похоронили в Криводановке, где проживает мать Ивана.

Известно, что у военного остались жена и двое детей. Военнослужащий посмертно награжден Орденом Мужества.

Напомним, что ранее были опубликованы фото могил погибших из Бердска.

Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
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Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
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#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Город#Спецоперация#Новосибирская область
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