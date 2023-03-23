Замкомандира отряда из Новосибирска Михаил Петелин стал Героем России за подвиг в СВО

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
Modified Сегодня, 02:34
Updated Сегодня, 02:34
Как передают в Министерстве обороны РФ, Михаил Петелин во время боя на СВО заметил и подавил огневую точку ВСУ с пулеметом.
Военнослужащий ликвидировал 7 боевиков ВСУ. Сибиряк уничтожил еще 3 огневые точки, а также 20 нацистов и 2 расчета ПТРУ «Джавелин».
За боевой подвиг новосибирцу присвоили высшее звание Героя России. Также он награжден отличительной медалью «Золотая Звезда».
Также напомним, что ранее мы публиковали имена погибших на СВО в феврале-2023. Ранее появились фото могил погибших из Бердска.