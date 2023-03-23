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Posted Сегодня, 02:32

Published Сегодня, 02:32

Modified Сегодня, 02:34

Updated Сегодня, 02:34

Замкомандира отряда из Новосибирска Михаил Петелин стал Героем России за подвиг в СВО

23 марта 2023, 02:32
Фото: администрация Черепановского района.
Мужчина стал Героем России
Звание Героя России получил замкомандира штурмового отряда из Новосибирска Михаил Петелин, о чем сообщается на сайте администрации Черепановского района.

Как передают в Министерстве обороны РФ, Михаил Петелин во время боя на СВО заметил и подавил огневую точку ВСУ с пулеметом.

Военнослужащий ликвидировал 7 боевиков ВСУ. Сибиряк уничтожил еще 3 огневые точки, а также 20 нацистов и 2 расчета ПТРУ «Джавелин».

За боевой подвиг новосибирцу присвоили высшее звание Героя России. Также он награжден отличительной медалью «Золотая Звезда».

Также напомним, что ранее мы публиковали имена погибших на СВО в феврале-2023. Ранее появились фото могил погибших из Бердска. 

Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
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Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
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#Эмилия Губарева#Зона СВО#Участник СВО#Общество#Город#Спецоперация#Новосибирск
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