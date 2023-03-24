Названа реальная средняя зарплата учителей в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
«Среднемесячная зарплата учителя в школе сейчас 48 841 ₽. Еще в 2022-м они получали 45,5 тысяч рублей. Годовой рост (с 2021-го) составил 110,3%», — отметила замминистра ведомства Светлана Королькова.
Также она сообщила, что последнее время наблюдается дефицит педагогов в новых школах Новосибирска, Искитима. Еще нехватка замечена в Чановском, Черепановском районах.
В среднем, как рассказали учителя из числа читателей сайта Atas.info, в районах начинающие специалисты зарабатывают от 20 000 рублей. Опытные педагоги могут повысить квалификацию и начать получать около 30 тысяч.
«В районных, сельских школах — 25-30 тысяч рублей реальная зарплата. Так получают в Болотном, Тогучине учителя. До 50 тысяч можно зарабатывать лишь в Новосибирске и то, я думаю, только в лицеях или новых, современных учреждениях», - пояснила одна из педагогов-читательница сайта Яна.
Напомним, ранее стало известно, учителей каких дисциплин не хватает в школах Новосибирской области.