Названы самые чистые районы Новосибирской области в 2023 году

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
По мнению эксперта, самым экологичным местом по-прежнему является Салаирский кряж, который находится на окраине Тогучинского и Маслянинского районов. Территория богата полезными ископаемыми и краснокнижными растениями.
«В Караканском бору экологическая ситуация, благо, не ухудшилась, но и почти не улучилась. Он еще не стал официально заповедным местом, поэтому защищен лишь частично. Только недавно, с горем пополам, там установили контейнеры для сбора мусора», — рассказал Украинцев.
В Новосибирске из чистых мест эко-депутат отметил Заельцовский бор в Заельцовском районе. Он недавно получил статус особо охраняемой территории.
Также Игорь Украинцев считает чистым Чановский район региона. Однако его беспокоит судьба одноименного озера. Известно, что уже несколько лет оно загрязняется бытовыми отходами.