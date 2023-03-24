atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

Названы самые чистые районы Новосибирской области в 2023 году

24 марта 2023, 03:44
Фото: Павел Мирошников / Павел Мирошников/ВК
Топ экологически чистых мест в Новосибирской области
Экологически чистых мест в Новосибирске уже практически не осталось. Найти благоприятные для отдыха территории можно только на окраине районов региона, рассказал Atas.info депутат горсовета Игорь Украинцев.

По мнению эксперта, самым экологичным местом по-прежнему является Салаирский кряж, который находится на окраине Тогучинского и Маслянинского районов. Территория богата полезными ископаемыми и краснокнижными растениями.

«В Караканском бору экологическая ситуация, благо, не ухудшилась, но и почти не улучилась. Он еще не стал официально заповедным местом, поэтому защищен лишь частично. Только недавно, с горем пополам, там установили контейнеры для сбора мусора», — рассказал Украинцев.

В Новосибирске из чистых мест эко-депутат отметил Заельцовский бор в Заельцовском районе. Он недавно получил статус особо охраняемой территории.

Также Игорь Украинцев считает чистым Чановский район региона. Однако его беспокоит судьба одноименного озера. Известно, что уже несколько лет оно загрязняется бытовыми отходами.

#Природа#Чистота#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Мэр Новосибирска отдал в концессию музей Покрышкина
Вчера, 07:10
Директор «МЕТРО МиР» Александр Мысик вышел из СИЗО в Новосибирске
Вчера, 05:28
Землянки в зоне СВО для военных из Новосибирска показал депутат Госдумы Иванинский
Сегодня, 03:52
Сокращение летних каникул - 2023 прокомментировал министр образования Федорчук
Вчера, 13:19
Названы пять самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Новосибирске
Вчера, 12:23
Появилось видео давки на концерте рэпера Басты в Новосибирске
Сегодня, 01:38