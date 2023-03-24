Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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«Отсутствие удовольствия, постоянная усталость, нехватка сил, чрезмерная самокритика, потеря уверенности в себе, чувство вины» — о начальных признаках депрессии рассказала Евгения Михайлец, клинический психолог, врач «Клиники Здоровья» новосибирского Академгородка.
«Не стоит ждать, когда это все усилится, когда станет утром сложно встать с кровати, выполнять какие-то обычные действия, например, приготовить себе завтрак. Как только появляется нежелание ничего делать, отсутствия сил, уже нужно обращаться к специалисту» — считает Евгения Михайлец.
Депрессия может быть субклинической, когда психолог еще может помочь без дополнительного медикаментозного вмешательства. Если обратиться на этой стадии, восстановить здоровье будет проще, чем если дождаться, когда депрессия перейдет в клиническую, и нужны будут препараты, а иногда и лечение в стационаре.
Часто причиной таких состояний становятся дефициты - железа и витаминов группы В, витамина D. Имеет смысл проверить уровень ферритина, витамина D и других показателей - самостоятельно определить это и назначить правильное лечение невозможно. Именно поэтому лучше не затягивать, при первых признаках сдать анализы, чтобы вовремя диагностировать дефициты.
Дефицит железа на фоне первых менструаций может вызвать депрессивные состояния у девочек подростков. В этот период мамам стоит уделить внимание физическому и душевному состоянию ребенка, чтобы не допустить развития дефицитов.
Социальная обстановка в мире тоже может запустить механизмы депрессии. Страх потери близкого человека, нестабильность, страх потери работы. Все это может усиливаться и развиться депрессивное состояние. В этом случае психолог тоже может помочь. Важно не строить глобальных планов, концентрироваться на том, что происходит прямо сейчас - весна, солнце выглянуло, скоро распустятся листья.
Важно проанализировать, что доставляло удовольствие раньше - встречи с друзьями, прогулки, тренировки, какие-то занятия. Возможно, что-то из этого нужно вернуть в жизнь и проверить, получает ли человек от этого удовольствие сейчас.
Ставить себе краткосрочные цели на 1-3 месяца, например, научиться садиться на шпагат, завести дневник или просто чаще встречаться с друзьями. Такие встречи и удовольствия в своей жизни стоит планировать, потому что если ждать, когда это произойдет спонтанно, то этого может и не случиться.
Не акцентировать внимание на своих недостатках и неудачах, если вдруг замечаете, что думаете о своих неудачах, то нужно завести дневник и отмечать в нем то, что получилось. Даже небольшие действия стоит замечать, это даст силы двигаться дальше, а не впасть в уныние.
Лечение депрессии должно быть комплексным - коррекция состояний, диагностика и коррекция дефицитов, при необходимости назначение антидепрессантов. Недавно Атас.Инфо писал о том, что антидепрессанты исчезли из аптек, но специалист при необходимости поможет подобрать аналоги, которые есть в аптеках.