Ставить себе краткосрочные цели на 1-3 месяца, например, научиться садиться на шпагат, завести дневник или просто чаще встречаться с друзьями. Такие встречи и удовольствия в своей жизни стоит планировать, потому что если ждать, когда это произойдет спонтанно, то этого может и не случиться.