Разведчик из Новосибирска Андрей Широков награжден орденом Мужества за участие в СВО

Андрей Широков продолжает служить Родине в зоне СВО. Родных и близких поздравили с почетной наградой бойца. Напомним, что ранее 22-летний военнослужащий Никита Ильминский из Карасука погиб в зоне СВО. На его похоронах родным вручили посмертный орден Мужества.