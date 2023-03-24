Разведчик из Новосибирска Андрей Широков награжден орденом Мужества за участие в СВО

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:53
В ТГ-канале «Новости Верх-Тулы» говорится, что офицер-разведчик Андрей Широков награжден орденом за самоотверженность, мужество и отвагу.
Стать военным сибиряк мечтал со школы. Он окончил военное училище, а затем служил в элитной разведчасти. Военнослужащий отправился в зону проведения спецоперации.
«Гордимся, что герой — наш земляк, наш воспитанник, и это достойный пример воли, чести, мотивации к учебе для всех ребят, которые учатся в Центре образования сегодня», - пишет ТГ-канал.
Андрей Широков продолжает служить Родине в зоне СВО. Родных и близких поздравили с почетной наградой бойца. Напомним, что ранее 22-летний военнослужащий Никита Ильминский из Карасука погиб в зоне СВО. На его похоронах родным вручили посмертный орден Мужества.