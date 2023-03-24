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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Стало известно, как готовят тела погибших в СВО к погребению в Новосибирске

24 марта 2023, 10:04
Фото: 1MI
Как готовят тела солдат к похоронам в Новосибирске
Тела погибших в спецоперации военных готовят 12 часов к прощанию в Новосибирском крематории. Журналистам стало известно, как проходит эта процедура.

Как узнал «АиФ-Новосибирск», тела солдат гримирует тонатопрактик Оксана Томилина. Девушка приехала из Липецка в наш регион, чтобы помогать сотрудникам крематория готовить павших героев к траурной церемонии.

По словам Оксаны, подготовка одного тела занимает около 12 часов. Она включает в себя нанесение гримма, переодевание, а иногда и воссоздание утраченных частей тела.

Девушка отметила, что ей необходимо привести тело в тот вид, который пожелали родственники. Ведь зачастую хоронят погибших военных в открытых гробах.

#Алина Шефер#Участник СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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