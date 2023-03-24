Стало известно, как готовят тела погибших в СВО к погребению в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Как узнал «АиФ-Новосибирск», тела солдат гримирует тонатопрактик Оксана Томилина. Девушка приехала из Липецка в наш регион, чтобы помогать сотрудникам крематория готовить павших героев к траурной церемонии.
По словам Оксаны, подготовка одного тела занимает около 12 часов. Она включает в себя нанесение гримма, переодевание, а иногда и воссоздание утраченных частей тела.
Девушка отметила, что ей необходимо привести тело в тот вид, который пожелали родственники. Ведь зачастую хоронят погибших военных в открытых гробах.