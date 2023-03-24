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Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Тепло до +11 ℃: смотрим прогноз погоды в выходные 25 и 26 марта в Новосибирске

24 марта 2023, 08:41
Фото: 1MI
Будет солнечно и тепло

В Новосибирске на выходных потеплеет до +11 ℃

Синоптики обещают тепло до +11 ℃ на ближайших выходных 25 и 26 марта. Смотрим прогноз погоды.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 25 марта днем будет +10 ℃, а в воскресенье температура воздуха составит +11 ℃. По ночам будет -1…-3 ℃.

Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует в субботу +6 ℃ днем и -2 ℃. В воскресенье днем +8, ночью +1 ℃. Осадков не ожидается.

Сайт world-weather прогнозирует в субботу +2 ℃ днем и в ночное время -2 ℃. В воскресенье днем столбик термометра покажет +5 и ночью +3 ℃.

Также смотрите точный прогноз погоды на апрель 2023. Будет дождливо. 

Опубликован точный прогноз погоды в Новосибирске на апрель 2023
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#Эмилия Губарева#Погода#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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