Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 25 марта днем будет +10 ℃, а в воскресенье температура воздуха составит +11 ℃. По ночам будет -1…-3 ℃.
Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует в субботу +6 ℃ днем и -2 ℃. В воскресенье днем +8, ночью +1 ℃. Осадков не ожидается.
Сайт world-weather прогнозирует в субботу +2 ℃ днем и в ночное время -2 ℃. В воскресенье днем столбик термометра покажет +5 и ночью +3 ℃.
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