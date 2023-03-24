В Новосибирске автоледи сбила 12-летнего мальчика у горбольницы №3

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Авария произошла между жилым домом на Ветлужской, 9 и зданием горбольницы №3. Мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса иномарки.
Пострадавшего ребенка с места ДТП увезли в больницу. У него диагностировали травмы различной степени тяжести.
В обстоятельствах аварии продолжают разбираться госавтоинспекторы.
Напомним, ранее неизвестный сбил двух друзей-школьников в Новосибирске. После водитель уехал с места ДТП, не оказав пострадавшим помощь.