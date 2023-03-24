В Новосибирске автоледи сбила 12-летнего мальчика у горбольницы №3

Женщина за рулем автомобиля Toyota Rav4 сбила школьника в Новосибирске утром 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Авария произошла между жилым домом на Ветлужской, 9 и зданием горбольницы №3. Мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса иномарки. Пострадавшего ребенка с места ДТП увезли в больницу. У него диагностировали травмы различной степени тяжести. В обстоятельствах аварии продолжают разбираться госавтоинспекторы. Напомним, ранее неизвестный сбил двух друзей-школьников в Новосибирске. После водитель уехал с места ДТП, не оказав пострадавшим помощь. Неизвестный водитель сбил двух мальчиков в Кировском районе Новосибирска и скрылся Узнать подробнее