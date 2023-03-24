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Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

В Новосибирске автоледи сбила 12-летнего мальчика у горбольницы №3

24 марта 2023, 03:56
Фото: ГИБДД НСО
Ребенок попал под колеса иномарки в Новосибирске
Женщина за рулем автомобиля Toyota Rav4 сбила школьника в Новосибирске утром 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Авария произошла между жилым домом на Ветлужской, 9 и зданием горбольницы №3. Мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса иномарки.

Пострадавшего ребенка с места ДТП увезли в больницу. У него диагностировали травмы различной степени тяжести.

В обстоятельствах аварии продолжают разбираться госавтоинспекторы. 

Напомним, ранее неизвестный сбил двух друзей-школьников в Новосибирске. После водитель уехал с места ДТП, не оказав пострадавшим помощь.

Неизвестный водитель сбил двух мальчиков в Кировском районе Новосибирска и скрылся
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#Алина Шефер#ДТП#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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