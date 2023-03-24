В Новосибирске хакеры загрузили рекламу проституток на сайт больницы

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
На главной странице сайта медучреждения появилась неприличная надпись с гиперссылкой – перейдя по ней, появляется другой сайт с каталогом девушек, оказывающих интим-услуги в Новосибирской области.
Стоит отметить, что у райбольницы в Кольцово с 2016 года есть новый сайт (nrb1.mznso.ru), а прошлый давно заброшен. Однако для поиска он все же доступен.
В самой больнице уже знают о произошедшем и решают эту проблему, пишет «МК в Новосибирске». Специалисты уже обратились с просьбой в Роскомнадзор удалить этот сайт.
Напомним, что ранее хакеры взломали сайт Горсовета. Он не работал около двух недель, но вскоре программисты нашли решение проблемы.