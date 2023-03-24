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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:13

В Новосибирске хакеры загрузили рекламу проституток на сайт больницы

24 марта 2023, 07:11
Фото: 1MI
На сайте есть ссылка на проституток
Хакеры разместили рекламу проституток на сайте больницы № 1 в Кольцово.

На главной странице сайта медучреждения появилась неприличная надпись с гиперссылкой – перейдя по ней, появляется другой сайт с каталогом девушек, оказывающих интим-услуги в Новосибирской области.

Стоит отметить, что у райбольницы в Кольцово с 2016 года есть новый сайт (nrb1.mznso.ru), а прошлый давно заброшен. Однако для поиска он все же доступен.

В самой больнице уже знают о произошедшем и решают эту проблему, пишет «МК в Новосибирске». Специалисты уже обратились с просьбой в Роскомнадзор удалить этот сайт.

Напомним, что ранее хакеры взломали сайт Горсовета. Он не работал около двух недель, но вскоре программисты нашли решение проблемы. 

Сайт горсовета Новосибирска взломан хакерами и не работает уже две недели
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#Официальный сайт#Хакеры#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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