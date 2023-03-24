В Новосибирске новый корпус инженерного лицея НГТУ откроют к 1 сентября

Необходимость в расширении площадей образовательного учреждения назрела давно — количество учащихся в лицее почти в два раза превышает проектную вместимость здания. В перспективе количество учеников будет только расти. Сейчас в лицее НГТУ обучаются в две смены около 1000 детей.