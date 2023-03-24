В Новосибирске новый корпус инженерного лицея НГТУ откроют к 1 сентября

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В городе продолжается ремонт нового корпуса для университетского лицея на улице Выставочной, 28. Ранее в здании располагался детский сад, но он давно стал невостребованным. Власти приняли решение оставшихся воспитанников перевести в основной корпус, а здание полностью передать под начальные классы Инженерному лицею НГТУ.
«Мы получим 260 дополнительных школьных мест. Стоимость одного места — чуть более 300 тысяч рублей. При этом, если мы строим новую школу, затраты на создание одного места по нынешним расценкам составляют около 2 млн рублей», — отметил мэр Анатолий Локоть.
Из бюджетов региона и города всего на капремонт здания лицея направили 63 млн рублей. Еще 15 млн в муниципалитете выделили для оснащения школы.
Необходимость в расширении площадей образовательного учреждения назрела давно — количество учащихся в лицее почти в два раза превышает проектную вместимость здания. В перспективе количество учеников будет только расти. Сейчас в лицее НГТУ обучаются в две смены около 1000 детей.
В здании разместят лаборатории, спортзал, кухню и столовую. Также планируют обустроить спортивную площадку, где ученики смогут сдавать нормы ГТО.
Завершение работ запланировано на июль 2023 года. С 1 сентября 2023 года начальные классы Инженерного лицея должны начать учебный процесс в обновлённом здании.