Юных авиастроителей и лётчиков готовят в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Как можно увлечь молодёжь авиацией – еще со школьной скамьи – рассказал во время выездного совещания губернатору Андрею Травникову директор ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» (входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») Владимир Барсук.
Десять лет назад в СибНИА была открыта бесплатная юношеская планерная школа имени В.М. Рыцарева – для первоначального лётного, конструкторского и инженерно-технического обучения детей с 12 до 16 лет. За 10 лет работы школу закончили более 800 воспитанников.
Полученные в рамках обучения навыки и знания являются основой для подготовки будущих специалистов пилотируемой и беспилотной авиации. По статистике 10-15% выпускников поступают в лётные военные и гражданские учебные заведения, около 20% выбирают профильные авиационные высшие учреждения.
Также сегодня глава региона обсудил с руководством СибНИА имени С.А. Чаплыгина дальнейшие планы работы. «Мы стимулируем совместные научные, технологические разработки. Есть два направления программ – по линии минпромторга и по линии миннауки. И там, и там есть меры поддержки, направленные на развитие внутрирегиональной кооперации, связей между научными, производственными, образовательными организациями, институтами Академгородка в работе над конкретными проектами. Если удаётся довести исследования до новой технологии, нового производства – можно получить поддержку от одного или другого министерства», — подчеркнул губернатор.
Для справки.
Программа обучения в планерной школе рассчитана на два года. 144 часа отводится теоретической подготовке по дисциплинам: история авиации и планеризма, аэродинамика и динамика полёта планера, конструкция планера и эксплуатация авиатехники, метеорология, навигация, авиамоделизм. 32 часа отводится на наземную подготовку, тренировку на тренажёре. 150-400 часов практических занятий на аэродроме: ремонт авиационной техники, первые пробежки и подлёты на планере. Аналогичных методик массовой подготовки молодёжи в мировой практике нет.