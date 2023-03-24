Юных авиастроителей и лётчиков готовят в Новосибирской области

Также сегодня глава региона обсудил с руководством СибНИА имени С.А. Чаплыгина дальнейшие планы работы. «Мы стимулируем совместные научные, технологические разработки. Есть два направления программ – по линии минпромторга и по линии миннауки. И там, и там есть меры поддержки, направленные на развитие внутрирегиональной кооперации, связей между научными, производственными, образовательными организациями, институтами Академгородка в работе над конкретными проектами. Если удаётся довести исследования до новой технологии, нового производства – можно получить поддержку от одного или другого министерства», — подчеркнул губернатор.