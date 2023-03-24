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Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Землянки в зоне СВО для военных из Новосибирска показал депутат Госдумы Иванинский

24 марта 2023, 03:52
Фото: Олег Иванинский, ВК, скриншот
Так выглядит землянка снаружи
Депутат Госдумы от Новосибирской области Олег Иванинский отправился с гуманитарным грузом на Донбасс. На своей ВК-странице он выложил кадры условий для бойцов в зоне СВО.

Так, современные землянки отличаются от тех, что были во времена ВОВ. Это укрепления, уходящие глубоко под землю. Внутри довольно уютно, а стены и потолки отделаны деревом и хорошо утеплены. Снаружи землянки замаскированы.

Они предназначены больше для отдыха в тыловых районах или же для укрытия, когда войска долгое время остаются на одном месте. В землянках есть лежанки и обогреватели.

Глубина укрытия – 2,5 м. Также в землянках могут находиться склады, штабы, медпункты, госпитали, прачечные, бани и мастерские. Также ранее мы публиковали фото могил погибших военных на СВО. 

Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Депутат#Госдума#Зона СВО#Участник СВО#Гуманитарная помощь#Спецоперация#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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