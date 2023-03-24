Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Так, современные землянки отличаются от тех, что были во времена ВОВ. Это укрепления, уходящие глубоко под землю. Внутри довольно уютно, а стены и потолки отделаны деревом и хорошо утеплены. Снаружи землянки замаскированы.
Они предназначены больше для отдыха в тыловых районах или же для укрытия, когда войска долгое время остаются на одном месте. В землянках есть лежанки и обогреватели.
Глубина укрытия – 2,5 м. Также в землянках могут находиться склады, штабы, медпункты, госпитали, прачечные, бани и мастерские. Также ранее мы публиковали фото могил погибших военных на СВО.