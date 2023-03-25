Эксгибиционист в маске пугает жительниц Шлюза в Новосибирске

Стоит отметить, что любителей демонстрировать себя прохожим вопреки их желанию до этого видели в прошлом году в районе Академгородка в лесном массиве возле Новосибирского государственного университета и на пустыре между улицами Полевой и Российской. При этом во втором случае эксгибиционисты пытались преследовать заметивших их действия девушек.