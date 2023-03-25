Эксгибиционист в маске пугает жительниц Шлюза в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
«Наткнулась на эксгибициониста на Балтийской. Стоял внизу дома, был в маске. И делал свое дело», - цитирует издание «Родные Берега» местную жительницу.
Девушка очень испугалась, хотя мужчина ее не тронул. По мнению пострадавшей, он наслаждался увиденным страхом на лице жертвы. Позже в паблике «Шлюз. Новосибирск» сообщили, что извращенца в этом районе видели еще с осени. Многие советуют обратиться в полицию.
Стоит отметить, что любителей демонстрировать себя прохожим вопреки их желанию до этого видели в прошлом году в районе Академгородка в лесном массиве возле Новосибирского государственного университета и на пустыре между улицами Полевой и Российской. При этом во втором случае эксгибиционисты пытались преследовать заметивших их действия девушек.
Напомним, что в сентябре прошлого года в Новосибирске поймали мужчину, онанировавшего на детей. Педофил наблюдал за ними из окна подъезда.