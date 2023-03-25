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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 09:16

Эксгибиционист в маске пугает жительниц Шлюза в Новосибирске

25 марта 2023, 09:14
Фото: 1MI
Извращенец пугает девушек
В Новосибирске появился очередной эксгибиционист. На этот раз извращенец появился на Шлюзе и вовсю пугает там девушек.
«Наткнулась на эксгибициониста на Балтийской. Стоял внизу дома, был в маске. И делал свое дело», - цитирует издание «Родные Берега» местную жительницу.

Девушка очень испугалась, хотя мужчина ее не тронул. По мнению пострадавшей, он наслаждался увиденным страхом на лице жертвы. Позже в паблике «Шлюз. Новосибирск» сообщили, что извращенца в этом районе видели еще с осени. Многие советуют обратиться в полицию.

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Стоит отметить, что любителей демонстрировать себя прохожим вопреки их желанию до этого видели в прошлом году в районе Академгородка в лесном массиве возле Новосибирского государственного университета и на пустыре между улицами Полевой и Российской. При этом во втором случае эксгибиционисты пытались преследовать заметивших их действия девушек.

Напомним, что в сентябре прошлого года в Новосибирске поймали мужчину, онанировавшего на детей. Педофил наблюдал за ними из окна подъезда.

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#Александр Ляхов#Новосибирск#Происшествия#Извращенцы#Эксгибиционизм
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