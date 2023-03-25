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Католическая Пасха 2023: какого числа и где католики отмечают праздник в Новосибирске

25 марта 2023, 07:40
Фото: 1MI
Новосибирские католики отметят Пасху 9 апреля
Католическая Пасха в 2023 году выпадет на 9 апреля. Именно такая дата указана в григорианском календаре.

Согласно христианским традициям, празднику Воскресения Христова предшествует Великий пост. У верующих новосибирцев западной традиции он начался в Пепельную среду 22 февраля и продлится по 8 апреля. Стоит отметить, что в католичестве различаются понятия «пост» и «воздержание от мясной пищи». Не есть мяса рекомендуется во все пятницы Великого поста, кроме больших церковных праздников. Строгий пост предписывается в Пепельную среду и Страстную пятницу.

Уже 25 марта новосибирские католики отправятся на мессу в честь праздника Благовещения в Собор Преображения Господня на улице Максима Горького, 100. Торжественное пасхальное богослужение состоится вечером 8 апреля.

Недавно верующие новосибирцы западной традиции встретили рождественский сочельник. Торжественную мессу посетило более 100 прихожан.  

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#Александр Ляхов#Новосибирск#Религия#Католики#Пасха#2023#Общество#Россия
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