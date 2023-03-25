Согласно христианским традициям, празднику Воскресения Христова предшествует Великий пост. У верующих новосибирцев западной традиции он начался в Пепельную среду 22 февраля и продлится по 8 апреля. Стоит отметить, что в католичестве различаются понятия «пост» и «воздержание от мясной пищи». Не есть мяса рекомендуется во все пятницы Великого поста, кроме больших церковных праздников. Строгий пост предписывается в Пепельную среду и Страстную пятницу.