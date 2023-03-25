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Небоскребы Новосибирска: подсчитано число высоток от 20 до 27 этажей — их сотни

25 марта 2023, 04:37
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Три дома высотой 27 этажей на ул. Сибревкома в ЖК "Флотилия".
В рейтинге городов по количеству зданий 20+ этажей на портале skycity20.ru Новосибирск занимает второе место. Это без учета столицы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей.

В каких районах Новосибирска больше всего высоток

В Новосибирске 244 здания высотой 20 и более этажей, самые высокие жилые дома высотой 27 этажей. Всего в Новосибирске по данным сайта skycity20.ru:

  • 11 домов высотой 27 этажей
  • 24 дома высотой 26 этажей
  • 116 домов высотой 25 этажей
  • 28 домов высотой 24 этажа
  • 15 домов высотой 23 этажа
  • 19 домов высотой 22 этажа
  • 9 домов высотой 21 этаж
  • 22 дома высотой 20 этажей

Самые первые дома высотой 27 этажей появились в Октябрьском районе на ул. Вилюйской в ЖК «Ваш выбор» — в 2014 и 2015 годах здесь выросли три высотки, а в 2017 году к ним добавилась четвертая.

Октябрьский район — лидер по строительству самых многоэтажных зданий в городе. Здесь же находятся самые известные в Новосибирске высотки по 27 этажей — это ЖК «Флотилия» — дома 2017, 2018 и 2019 годов постройки названы именами великих русских адмиралов — «Дом Адмирал Ушаков», «Дом Адмирал Лазарев» и «Дом Адмирал Нахимов».

Еще две высотки по 27 этажей в ЖК «Радуга» и ЖК «Ясный берег» построили в Ленинском районе, и одну на Кошурникова, 20/2, известную как Дом на Березовой роще в Дзержинском районе.

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Самое высокое здание в Новосибирске

Самым высоким зданием Новосибирска, превысившим отметку 100 метров считается центральная секция в 25 этажей белоснежного небоскреба ЖК «Кварсис» на ул. Семьи Шамшиных, 20. Крайние секции имеют по 22 этажа. Высота центральной секции 102 м.

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Какой город обогнал Новосибирск по количеству небоскребов

Наш город занимает второе место в рейтинге городов, где построены дома выше 20 этажей. В рейтинге учитывалось не только количество высоток, но и этажность.

На первом месте — Екатеринбург — 439 небоскребов, два самых высоких 50 и 53 этажа.

Далее по количеству зданий выше 20 этажей идет Краснодар, где построили 260 многоквартирных высотки, но с учетом этажности, Новосибирск обгоняет Краснодар, так как у нас 11 многоквартирных домов высотой 27 этажей, а в Краснодаре только три.

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У Новосибирска есть все шансы обогнать Екатеринбург в этом рейтинге, когда в городе будет построен 60-этажный небоскреб. Его планируют возвести возле метро «Октябрьская».

 

#Ольга Храмушкина#Небоскреб#Строительство#Рейтинг#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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