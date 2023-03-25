Далее по количеству зданий выше 20 этажей идет Краснодар, где построили 260 многоквартирных высотки, но с учетом этажности, Новосибирск обгоняет Краснодар, так как у нас 11 многоквартирных домов высотой 27 этажей, а в Краснодаре только три.