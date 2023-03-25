Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В Новосибирске 244 здания высотой 20 и более этажей, самые высокие жилые дома высотой 27 этажей. Всего в Новосибирске по данным сайта skycity20.ru:
Самые первые дома высотой 27 этажей появились в Октябрьском районе на ул. Вилюйской в ЖК «Ваш выбор» — в 2014 и 2015 годах здесь выросли три высотки, а в 2017 году к ним добавилась четвертая.
Октябрьский район — лидер по строительству самых многоэтажных зданий в городе. Здесь же находятся самые известные в Новосибирске высотки по 27 этажей — это ЖК «Флотилия» — дома 2017, 2018 и 2019 годов постройки названы именами великих русских адмиралов — «Дом Адмирал Ушаков», «Дом Адмирал Лазарев» и «Дом Адмирал Нахимов».
Еще две высотки по 27 этажей в ЖК «Радуга» и ЖК «Ясный берег» построили в Ленинском районе, и одну на Кошурникова, 20/2, известную как Дом на Березовой роще в Дзержинском районе.
Самым высоким зданием Новосибирска, превысившим отметку 100 метров считается центральная секция в 25 этажей белоснежного небоскреба ЖК «Кварсис» на ул. Семьи Шамшиных, 20. Крайние секции имеют по 22 этажа. Высота центральной секции 102 м.
Наш город занимает второе место в рейтинге городов, где построены дома выше 20 этажей. В рейтинге учитывалось не только количество высоток, но и этажность.
На первом месте — Екатеринбург — 439 небоскребов, два самых высоких 50 и 53 этажа.
Далее по количеству зданий выше 20 этажей идет Краснодар, где построили 260 многоквартирных высотки, но с учетом этажности, Новосибирск обгоняет Краснодар, так как у нас 11 многоквартирных домов высотой 27 этажей, а в Краснодаре только три.
У Новосибирска есть все шансы обогнать Екатеринбург в этом рейтинге, когда в городе будет построен 60-этажный небоскреб. Его планируют возвести возле метро «Октябрьская».