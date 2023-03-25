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Published Сегодня, 05:43

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Updated Сегодня, 05:52

Новосибирск простится с ведущим НТН-12 Вениамином Дерягиным

25 марта 2023, 05:43
Фото: личная страница Вениамина Дерягина на сайте ok.ru
Вениамин Дерягин работал телеведущим и главным редактором НТН-12
Стало известно о смерти Вениамина Дерягина. Известный телеведущий НТН-12 умер в ночь на 24 марта. Об этом сообщили его близкие в соцсетях. Новосибирск простится с Вениамином Дерягиным в воскресенье 26 марта на Заельцовском кладбище.

Сегодня ночью скоропостижно скончался Вениамин Дерягин, известный телеведущий НТН-12. Вениамин внес значительный вклад в развитие телевидения в Новосибирске, работал не только телеведущим, но и главным редактором НТН-12.

Источник Атас.Инфо сообщил, что смерть телеведущего была внезапной, он умер у себя дома за просмотром телепрограмм. Прощание с Вениамином Дерягиным состоится в воскресенье 26 марта на Заельцовском кладбище в 11.00.

Известный диктор телевидения скончалась в Новосибирске
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Совсем недавно, в начале февраля скончался популярный бывший телеведущий компании НТН - Вадим Виленский, а в марте 2020 Новосибирск был потрясен гибелью другого телеведущего НТН и ГТРК - Антона Лучанского, его сбил водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения.

В конце 2022 года 7 декабря на 47-ом году жизни умер известный журналист, главред "Радио 54" Анатолий Сивохин.

#Ольга Храмушкина#Смерть#Телевидение#Общество#Город#Культура#Новосибирск#Новосибирская область
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