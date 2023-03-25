Стало известно о смерти Вениамина Дерягина. Известный телеведущий НТН-12 умер в ночь на 24 марта. Об этом сообщили его близкие в соцсетях. Новосибирск простится с Вениамином Дерягиным в воскресенье 26 марта на Заельцовском кладбище.

Сегодня ночью скоропостижно скончался Вениамин Дерягин, известный телеведущий НТН-12. Вениамин внес значительный вклад в развитие телевидения в Новосибирске, работал не только телеведущим, но и главным редактором НТН-12. Источник Атас.Инфо сообщил, что смерть телеведущего была внезапной, он умер у себя дома за просмотром телепрограмм. Прощание с Вениамином Дерягиным состоится в воскресенье 26 марта на Заельцовском кладбище в 11.00. Известный диктор телевидения скончалась в Новосибирске Узнать подробнее Совсем недавно, в начале февраля скончался популярный бывший телеведущий компании НТН - Вадим Виленский, а в марте 2020 Новосибирск был потрясен гибелью другого телеведущего НТН и ГТРК - Антона Лучанского, его сбил водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения. В конце 2022 года 7 декабря на 47-ом году жизни умер известный журналист, главред "Радио 54" Анатолий Сивохин.