Новосибирцы увидели в закатном небе символ Z

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
«Вечером в Новосибирске можно было наблюдать необычный закат с символом Z. Также сегодня произошло сближение Венеры и Луны», - указано в соответствующем посте.
На необычное зрелище уже отреагировали многие новосибирцы. «Вживую это было впечатляюще», - написала Юлия Савенко. «Зрелище было бесподобным», - поддержала ее Елена Радченко. Также жители областного центра впечатлились сближением Луны и Венеры. «Был очень красивый месяц. И звезда рядом», - восхитилась Ирина Лев. «Вчера было очень хорошо видно Венеру. Ярче Луны сияла», - отметила Марина Щербакова.
Напомним, что 28 по 31 марта новосибирцы смогут наблюдать парад планет. Потом уникальное астрономическое явление повторится лишь в 2040 году.