Новосибирцы увидели в закатном небе символ Z

На необычное зрелище уже отреагировали многие новосибирцы. «Вживую это было впечатляюще», - написала Юлия Савенко. «Зрелище было бесподобным», - поддержала ее Елена Радченко. Также жители областного центра впечатлились сближением Луны и Венеры. «Был очень красивый месяц. И звезда рядом», - восхитилась Ирина Лев. «Вчера было очень хорошо видно Венеру. Ярче Луны сияла», - отметила Марина Щербакова.