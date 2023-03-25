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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Новосибирцы увидели в закатном небе символ Z

25 марта 2023, 10:25
Фото: ВК / АСТ-54
Новосибирцы увидели в закатном небе необычное гало
В небе над Новосибирском в пятницу вечером появилось необычное гало. Многие увидели в нем букву Z. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
«Вечером в Новосибирске можно было наблюдать необычный закат с символом Z. Также сегодня произошло сближение Венеры и Луны», - указано в соответствующем посте.

На необычное зрелище уже отреагировали многие новосибирцы. «Вживую это было впечатляюще», - написала Юлия Савенко. «Зрелище было бесподобным», - поддержала ее Елена Радченко. Также жители областного центра впечатлились сближением Луны и Венеры. «Был очень красивый месяц. И звезда рядом», - восхитилась Ирина Лев. «Вчера было очень хорошо видно Венеру. Ярче Луны сияла», - отметила Марина Щербакова.

Напомним, что 28 по 31 марта новосибирцы смогут наблюдать парад планет. Потом уникальное астрономическое явление повторится лишь в 2040 году.

#Новосибирск#Общество#Соцсети#Небо#Александр Ляхов
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