Новосибирцы выступили против движения троллейбусов по ул. Владимира Заровного

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
«У нас 90% людей против. Многие говорят, что это просто ужасное решение, антисоциальное», - цитирует «НГС. Новосибирск» местного жителя Артема Громова.
Решение городских властей вызвало возмущение жителей «Европейского берега» из-за прогнозируемого роста и без того крайне загруженного автомобильного трафика и невозможности добраться до работы в кратчайшие сроки. Кроме того, планируемый запуск троллейбусов не поможет решить проблему с общественным транспортом, поскольку многие жители не намерены пересаживаться на общественный транспорт.
Вызывает опасения у жителей «Европейского берега» и план пуска троллейбусов по улице Владимира Заровного, параллельной магистральной ул.Большевистской. Местные считают улицу Заровного частью квартала и боятся, что приезд людей и из других районов дополнительно увеличит трафик на и без того загруженной улочке. В пример люди приводят гуляющих по набережной Оби, которые не считают нужным убирать за собой и замусорили близлежащую территорию. Общественный совет микрорайона уже направил официальные письма на имя президента РФ Владимира Путина и в прокуратуру Новосибирской области.
Напомним, что в Новосибирске прошел согласованный митинг против роста тарифов ЖКХ. На мероприятие пришли более 200 человек.