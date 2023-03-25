Новосибирцы выступили против движения троллейбусов по ул. Владимира Заровного

Вызывает опасения у жителей «Европейского берега» и план пуска троллейбусов по улице Владимира Заровного, параллельной магистральной ул.Большевистской. Местные считают улицу Заровного частью квартала и боятся, что приезд людей и из других районов дополнительно увеличит трафик на и без того загруженной улочке. В пример люди приводят гуляющих по набережной Оби, которые не считают нужным убирать за собой и замусорили близлежащую территорию. Общественный совет микрорайона уже направил официальные письма на имя президента РФ Владимира Путина и в прокуратуру Новосибирской области.