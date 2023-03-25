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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Новосибирцы выступили против движения троллейбусов по ул. Владимира Заровного

25 марта 2023, 12:55
Фото: 1MI
Жители микрорайона не хотят пересаживаться на троллейбусы
Власти Новосибирска намерены продлить маршрут троллейбусного маршрута №13 по ул.Большевистской и Владимира Заровного. Однако жители микрорайона «Европейский берег» выступили против мэрии, поскольку боятся, что это создаст дополнительный трафик внутри кварталов. Обращение уже подано в прокуратуру.
«У нас 90% людей против. Многие говорят, что это просто ужасное решение, антисоциальное», - цитирует «НГС. Новосибирск» местного жителя Артема Громова.

Решение городских властей вызвало возмущение жителей «Европейского берега» из-за прогнозируемого роста и без того крайне загруженного автомобильного трафика и невозможности добраться до работы в кратчайшие сроки. Кроме того, планируемый запуск троллейбусов не поможет решить проблему с общественным транспортом, поскольку многие жители не намерены пересаживаться на общественный транспорт.

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Вызывает опасения у жителей «Европейского берега» и план пуска троллейбусов по улице Владимира Заровного, параллельной магистральной ул.Большевистской. Местные считают улицу Заровного частью квартала и боятся, что приезд людей и из других районов дополнительно увеличит трафик на и без того загруженной улочке. В пример люди приводят гуляющих по набережной Оби, которые не считают нужным убирать за собой и замусорили близлежащую территорию. Общественный совет микрорайона уже направил официальные письма на имя президента РФ Владимира Путина  и в прокуратуру Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске прошел согласованный митинг против роста тарифов ЖКХ. На мероприятие пришли более 200 человек.

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#Александр Ляхов#Новосибирск#Транспорт#Общественный транспорт#Троллейбусы#Троллейбус
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