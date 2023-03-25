atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Подсветку мэрии Новосибирска отключили в «Час Земли» 2023 с опозданием на 18 минут

25 марта 2023, 13:15
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В 20.42 подсветка на мэрии Новосибирска еще не была выключена
В Новосибирске с опозданием отключили подсветку на здании мэрии. 25 марта 2023 ровно на час участники экологической акции «Час Земли» отключают источники электроэнергии. Но из-за "несогласованности" подсветка мэрии была отключена в 20.48, а не в 20.30 и после звонка корреспондента Атас.инфо.
«С 20.30 до 21.30 архитектурно-декоративная подсветка и дежурное освещение здания городской администрации будут отключены», - указано в телеграм-канале городской администрации.

Также горожанам предлагают ровно на час отключить свет и бытовые электроприборы, что станет знаком неравнодушия к будущему планеты Земля.

Однако, 25 марта в 20.30 подсветка на здании мэрии продолжала гореть. В 20.42 корреспондент Атас.инфо позвонил в мэрию, чтобы выяснить - с чем связано опоздание. Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов объяснил случившееся "несогласованием" и пообещал, что ситуация будет исправлена. И действительно, вскоре, в 20.48 подсветка была погашена, как и было обещано.

После 20.48 подсветка на мэрии была погашена
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Впервые акция «Час Земли» была запущена фондом WWF* в 2006 году. По мнению экологов, акция оказывает благоприятное влияние на окружающую среду и способствует выработке осознанного отношения к природе. Россия присоединилась к акции в 2009 году.

Напомним, что Новосибирскую область на конкурсе «Российское дерево года» представит сосна возрастом более 300 лет. Победитель будет определен онлайн-голосованием на сайте программы «Деревья — памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа.

*организация признана выполняющей функции иностранного агента

Огромная сосна возрастом 320 лет будет представлять Новосибирск на конкурсе
Узнать подробнее
#Александр Ляхов#Новосибирск#Экология#Акция#Администрация#Мэрия Новосибирска
Подпишитесь
В Новосибирске прошел митинг против роста тарифов ЖКХ
Сегодня, 10:36
Землянки в зоне СВО для военных из Новосибирска показал депутат Госдумы Иванинский
Вчера, 03:52
Более 2 млн рублей потратит мэрия Новосибирска на ремонт бомбоубежищ
23 марта 10:08
Небоскребы Новосибирска: подсчитано число высоток от 20 до 27 этажей — их сотни
Сегодня, 04:37
Новосибирцы увидели в закатном небе символ Z
Сегодня, 10:25