Подсветку мэрии Новосибирска отключили в «Час Земли» 2023 с опозданием на 18 минут

Однако, 25 марта в 20.30 подсветка на здании мэрии продолжала гореть. В 20.42 корреспондент Атас.инфо позвонил в мэрию, чтобы выяснить - с чем связано опоздание. Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов объяснил случившееся "несогласованием" и пообещал, что ситуация будет исправлена. И действительно, вскоре, в 20.48 подсветка была погашена, как и было обещано.