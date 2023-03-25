Подсветку мэрии Новосибирска отключили в «Час Земли» 2023 с опозданием на 18 минут

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
«С 20.30 до 21.30 архитектурно-декоративная подсветка и дежурное освещение здания городской администрации будут отключены», - указано в телеграм-канале городской администрации.
Также горожанам предлагают ровно на час отключить свет и бытовые электроприборы, что станет знаком неравнодушия к будущему планеты Земля.
Однако, 25 марта в 20.30 подсветка на здании мэрии продолжала гореть. В 20.42 корреспондент Атас.инфо позвонил в мэрию, чтобы выяснить - с чем связано опоздание. Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов объяснил случившееся "несогласованием" и пообещал, что ситуация будет исправлена. И действительно, вскоре, в 20.48 подсветка была погашена, как и было обещано.
Впервые акция «Час Земли» была запущена фондом WWF* в 2006 году. По мнению экологов, акция оказывает благоприятное влияние на окружающую среду и способствует выработке осознанного отношения к природе. Россия присоединилась к акции в 2009 году.
Напомним, что Новосибирскую область на конкурсе «Российское дерево года» представит сосна возрастом более 300 лет. Победитель будет определен онлайн-голосованием на сайте программы «Деревья — памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа.
*организация признана выполняющей функции иностранного агента