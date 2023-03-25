«Стреляет в цель, но есть отдача»: россиянам сказали, чем заменить «Виагру»

Стоит напомнить, что изначально «Виагра» была разработана для лечения сердечно-сосудистой системы и лишь позже было выявлено ее полезное воздействие на потенцию. Как заявил кандидат медицинских наук, уролог клиники «Источник» Роман Алетин, «народ ее покупает, лихо ест, а потом получает инфаркты. Как любое ружье: стреляет в цель, но есть отдача». Поэтому подбор и дозировка препарата осуществляется, исходя от особенностей пациента. Иногда кардиолог может запретить привычный прием таблеток и препарат приходится колоть прямо в половой член