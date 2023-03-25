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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

«Стреляет в цель, но есть отдача»: россиянам сказали, чем заменить «Виагру»

25 марта 2023, 13:41
Фото: 1MI
Россиянам сказали, чем заменить популярный препарат
Легендарный препарат для повышения потенции «Виагра» постепенно подходит к концу в российских аптечных сетях. Тем не менее, российские аналоги для страждущих мужчин существуют и обойдутся гораздо дешевле.
«На «Виагру» наблюдался повышенный спрос, но это было связано с популярностью бренда. Наши отечественные производители давно и успешно ее вытесняют – в том числе, и благодаря цене. Так что проблем не будет», -цитируют «Новые Известия»  коммерческого директора Ассоциации новых независимых аптек «АннА» Викторию Лесникову.

По словам эксперта, российские аналоги «Виагры» обойдутся покупателю в три-четыре раза дешевле «Виагры». Они не имеют побочных эффектов, а часть из них разработана по иной рецептуре. Сейчас на российском рынке препаратов для улучшения «мужской силы» зарегистрировано более сорока наименований соответствующих таблеток.

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Стоит напомнить, что изначально «Виагра» была разработана для лечения сердечно-сосудистой системы и лишь позже было выявлено ее полезное воздействие на потенцию. Как заявил кандидат медицинских наук, уролог клиники «Источник» Роман Алетин, «народ ее покупает, лихо ест, а потом получает инфаркты. Как любое ружье: стреляет в цель, но есть отдача». Поэтому подбор и дозировка препарата осуществляется, исходя от особенностей пациента. Иногда кардиолог может запретить привычный прием таблеток и препарат приходится колоть прямо в половой член

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Несмотря на изменение рынка «мужских» препаратов, спрос на них не исчезнет, поскольку аудитория стала существенно молодеть. Пить «Виагру» и ее аналоги сейчас предпочитают люди 25+, что связано с сидячим образом жизни и стрессами.

Напомним, что недавно специалист назвал реальную продолжительность полового акта. В норме он составляет до семи минут.

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#Александр Ляхов#Россия#Здоровье#Лекарства#Аптеки#Секс
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