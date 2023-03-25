«Стреляет в цель, но есть отдача»: россиянам сказали, чем заменить «Виагру»

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
«На «Виагру» наблюдался повышенный спрос, но это было связано с популярностью бренда. Наши отечественные производители давно и успешно ее вытесняют – в том числе, и благодаря цене. Так что проблем не будет», -цитируют «Новые Известия» коммерческого директора Ассоциации новых независимых аптек «АннА» Викторию Лесникову.
По словам эксперта, российские аналоги «Виагры» обойдутся покупателю в три-четыре раза дешевле «Виагры». Они не имеют побочных эффектов, а часть из них разработана по иной рецептуре. Сейчас на российском рынке препаратов для улучшения «мужской силы» зарегистрировано более сорока наименований соответствующих таблеток.
Стоит напомнить, что изначально «Виагра» была разработана для лечения сердечно-сосудистой системы и лишь позже было выявлено ее полезное воздействие на потенцию. Как заявил кандидат медицинских наук, уролог клиники «Источник» Роман Алетин, «народ ее покупает, лихо ест, а потом получает инфаркты. Как любое ружье: стреляет в цель, но есть отдача». Поэтому подбор и дозировка препарата осуществляется, исходя от особенностей пациента. Иногда кардиолог может запретить привычный прием таблеток и препарат приходится колоть прямо в половой член
Несмотря на изменение рынка «мужских» препаратов, спрос на них не исчезнет, поскольку аудитория стала существенно молодеть. Пить «Виагру» и ее аналоги сейчас предпочитают люди 25+, что связано с сидячим образом жизни и стрессами.
Напомним, что недавно специалист назвал реальную продолжительность полового акта. В норме он составляет до семи минут.