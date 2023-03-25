Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Более 200 человек, по оценке корреспондента Atas.info, собрались на согласованный митинг против роста тарифов ЖКХ, который прошел в Тимирязевсском сквере в Зельцовском районе Новосибирска.
Это уже вторая согласованная акция протеста против роста коммунальных тарифов за послденее время. Митинг, который прошел 4 февраля, стал первой официально согласованной акцией после введенных ограничений из-за распространения коронавируса.
По мнению участников акции протеста, в Новосибирской области новые тарифы, которые действуют с 1 декабря 2022 года, приняты с ростом, превышающем планку, установленную федеральным правительством.
Из представителей власти на митинге выступили два депутата горсовета: Антон Картавин м Светлана Каверзина. Как говорят организаторы, приглашения принять участие в акции протеста рассылали всем городским и областным депутатам.
Среди участиников митинга были как совсем молодые люди, так и пенсионеры. "Платить-то всем приходится за квартиру, вне зависимости от возраста, и по карману повышение ударило по всем", - объяснила корреспонденту Atas.info женщина, сделавшая небольшой плакатик из платежек за коммуналку.
Некоторые пришли на акцию протеста вместе со своими домашними любимцами.
Участники митинга подписали коллективное обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, в котором просят оценить законность повышения тарифов в Новосибирской области.
По словам организаторов, в случае, если власти не пойдут навстречу требованиям участников митинга о снижении коммуниальных платежей, акции протеста будут продолжены.
В 2017 году в Новосибирске прошло шесть митингов против планов повысить расценки на жилищно-коммунальные услуги на 15%. После этого Владимир Городецкий, который тогда занимал пост губернатора Новосибирской области, отказался от этих намерений.
В итоге митинг завершился без инцидентов, но многие его участники еще долго что-то обсуждали, устроившись на лавочках в Тимирязевском сквере.