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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

В Новосибирске прошел митинг против роста тарифов ЖКХ

25 марта 2023, 10:36
Фото: atas.info
Люди жалуются, что коммунальные платежи выросли очень сильно
Более 200 жителей Новосибирска, недовольных повышением тарифов ЖКХ, собрались в сквере "Тимирязевский", чтобы выразить свой протест и потребовать снижения платы за пользование коммунальными услугами

Более 200 человек, по оценке корреспондента Atas.info, собрались на согласованный митинг против роста тарифов ЖКХ, который прошел в Тимирязевсском сквере в Зельцовском районе Новосибирска. 

Свои подсчеты, как растут траты на "коммуналку" люди изложили на плакатах
Фото: atas.info

Это уже вторая согласованная акция протеста против роста коммунальных тарифов за послденее время. Митинг, который прошел 4 февраля, стал первой официально согласованной акцией после введенных ограничений из-за распространения коронавируса.

Некторые участники пришли с лозунгами, написанными в стихах
Фото: atas.info

По мнению участников акции протеста, в Новосибирской области новые тарифы, которые действуют с 1 декабря 2022 года, приняты с ростом, превышающем планку, установленную федеральным правительством.

Рост стоимости на некоторые услуги превысил рекомендованные 9%
Фото: atas.info

Из представителей власти на митинге выступили два депутата горсовета: Антон Картавин м Светлана Каверзина. Как говорят организаторы, приглашения принять участие в акции протеста рассылали всем городским и областным депутатам.

По информации Светланы Каверзиной, в 2023 году новосибирцев еще ждет рост платы за вывоз мусора
Фото: atas.info

Среди участиников митинга были как совсем молодые люди, так и пенсионеры. "Платить-то всем приходится за квартиру, вне зависимости от возраста, и по карману повышение ударило по всем", - объяснила корреспонденту Atas.info женщина, сделавшая небольшой плакатик из платежек за коммуналку.

Учатники митинга старались не скатываться в плоскость политических обвинений
Фото: atas.info

Некоторые пришли на акцию протеста вместе со своими домашними любимцами.

Погода благоприятствовала участникам уличной акции
Фото: atas.info

Участники митинга подписали коллективное обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, в котором просят оценить законность повышения тарифов в Новосибирской области.

По обращением к генпрокурору собрали 283 подписи
Фото: atas.info

По словам организаторов, в случае, если власти не пойдут навстречу требованиям участников митинга о снижении коммуниальных платежей, акции протеста будут продолжены.

За ходом митина наблюдали десятки полицейских, но в ход событий силовики не вмешивались
Фото: atas.info

В 2017 году в Новосибирске прошло шесть митингов против планов повысить расценки на жилищно-коммунальные услуги на 15%. После этого Владимир Городецкий, который тогда занимал пост губернатора Новосибирской области, отказался от этих намерений.

Некотрые из тех, кто пришел сегодня на митинг, участвовали и в событиях 2017 года
Фото: atas.info

В итоге митинг завершился без инцидентов, но многие его участники еще долго что-то обсуждали, устроившись на лавочках в Тимирязевском сквере.

Прямую трансляцию митинга в соцсетях вели десятки блогеров
Фото: atas.info
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#Митинг#Протест#Тарифы#Общество#Новосибирск
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