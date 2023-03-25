Среди участиников митинга были как совсем молодые люди, так и пенсионеры. "Платить-то всем приходится за квартиру, вне зависимости от возраста, и по карману повышение ударило по всем", - объяснила корреспонденту Atas.info женщина, сделавшая небольшой плакатик из платежек за коммуналку.