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В Новосибирской области простились с вагнеровцем Александром Никитиным

25 марта 2023, 07:21
Фото: atas.info
В селе Гражданцево Северного района Новосибирской области простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Александром Никитиным.

Александр Никитин родился 14.12.1982 в селе Гражданцево, отучился в школе и ПТУ, отслужил в армии. Как сообщает sevgazeta.ru "он не побоялся стать добровольцем в составе ЧВК «Вагнер», которая находится на самых опасных  участках фронта".

Александр погиб в одном из боев в ЛНР 26 февраля, его тело доставили в село, где он родился и вырос 23 марта. Прощание и похороны прошли 24 марта, Александра Никитина похоронили на кладбище села Гражданцево в Северном районе Новосибирской области с воинскими почестями. Проститься с Александром пришли не только близкие и друзья, слова прощания и соболезнования сказали также глава Северного  района Сергей  Коростелёв,  председатель Совета депутатов Северного района Игорь Звыков,  председатель совета ветеранов Северного района  Григорий Киселёв, глава сельсовета Гражданцево Максим Аверченко.

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