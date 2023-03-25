Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Александр Никитин родился 14.12.1982 в селе Гражданцево, отучился в школе и ПТУ, отслужил в армии. Как сообщает sevgazeta.ru "он не побоялся стать добровольцем в составе ЧВК «Вагнер», которая находится на самых опасных участках фронта".
Александр погиб в одном из боев в ЛНР 26 февраля, его тело доставили в село, где он родился и вырос 23 марта. Прощание и похороны прошли 24 марта, Александра Никитина похоронили на кладбище села Гражданцево в Северном районе Новосибирской области с воинскими почестями. Проститься с Александром пришли не только близкие и друзья, слова прощания и соболезнования сказали также глава Северного района Сергей Коростелёв, председатель Совета депутатов Северного района Игорь Звыков, председатель совета ветеранов Северного района Григорий Киселёв, глава сельсовета Гражданцево Максим Аверченко.
Ранее Атас.Инфо писан о том, что в зоне СВО погиб Иван Приколотов, уроженец села Криводановка.