Александр погиб в одном из боев в ЛНР 26 февраля, его тело доставили в село, где он родился и вырос 23 марта. Прощание и похороны прошли 24 марта, Александра Никитина похоронили на кладбище села Гражданцево в Северном районе Новосибирской области с воинскими почестями. Проститься с Александром пришли не только близкие и друзья, слова прощания и соболезнования сказали также глава Северного района Сергей Коростелёв, председатель Совета депутатов Северного района Игорь Звыков, председатель совета ветеранов Северного района Григорий Киселёв, глава сельсовета Гражданцево Максим Аверченко.