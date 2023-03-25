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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

В зоне СВО погиб вагнеровец Евгений Автушков из Сузунского района

25 марта 2023, 12:08
Фото: Официальный паблик администрации Сузунского района «ВКонтакте»
В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области
В зоне специальной военной операции погиб боец ЧВК «Вагнер» Евгений Автушков из Сузунского района. Об этом сообщили в районной администрации.
«Уважаемые жители Сузунского района! В воскресенье, 26 марта, в 11.30 по адресу: с. Битки, ул. Первомайская д. 9, состоится траурное прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» Автушковым Евгением Александровичем», - указано в паблике администрации Сузунского района  в социальной сети «ВКонтакте».

Боец ЧВК «Вагнер» погиб в ходе боев в районе Артемовска. Подробности гибели не сообщаются.

Напомним, что недавно разведчика из Новосибирска Андрея Широкова наградили орденом Мужества. Мужчина продолжает выполнять свой воинский долг в зоне специальной военной операции на Украине.

Разведчик из Новосибирска Андрей Широков награжден орденом Мужества за участие в СВО
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#Александр Ляхов#Спецоперация#Новосибирская область#Участник СВО#Зона СВО#Погиб
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