В зоне специальной военной операции погиб боец ЧВК «Вагнер» Евгений Автушков из Сузунского района. Об этом сообщили в районной администрации.

«Уважаемые жители Сузунского района! В воскресенье, 26 марта, в 11.30 по адресу: с. Битки, ул. Первомайская д. 9, состоится траурное прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» Автушковым Евгением Александровичем», - указано в паблике администрации Сузунского района в социальной сети «ВКонтакте». Боец ЧВК «Вагнер» погиб в ходе боев в районе Артемовска. Подробности гибели не сообщаются. Напомним, что недавно разведчика из Новосибирска Андрея Широкова наградили орденом Мужества. Мужчина продолжает выполнять свой воинский долг в зоне специальной военной операции на Украине. Разведчик из Новосибирска Андрей Широков награжден орденом Мужества за участие в СВО Узнать подробнее