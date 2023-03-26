Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
По словам врача, многие новосибирцы приходят в весну с авитаминозом. Из-за этого они могут чувствовать недомогания, быть сонливыми и уставшими. Обостряются хронические заболевания.
«Весной активизируется такой недуг, как язвенная болезнь желудка и гастрит. Связано это с нехваткой витаминов. Пациенту необходимо соблюдать строгую диету, питаться по часам, гулять на свежем воздухе, но не переохлаждаться. Переохлаждение может привести к проблемам с мочевыводящими путями, обострению цистита. Справиться с ним помогут противовоспалительные травяные сборы, обильное питье и витамин С», - рассказала Овсянникова.
Также со слов специалиста из-за сильных ветров в нашем регионе жители страдают часто от артрита, дорсопатии, остеохондроза. Им рекомендуют не поднимать тяжести, ограничить употребление алкоголя.
Не легко приходится с приходом весны и аллергикам. Обострение провоцируют цветущие растения, а также реагенты, которые из-за таяния снега оседают на одежде и обуви, превращаются в пыль.
«Для профилактики аллергии необходимо завешивать окна влажными полотенцами, чтобы не пропускать пыль в дом. Нужно делать промывание носоглотки после прогулок».
Доктор медицинских наук посоветовала всем жителям Новосибирска весной сократить потребление сладкого, больше пить воды, гулять и одеваться по погоде.