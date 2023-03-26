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Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Названы самые опасные симптомы весеннего обострения у жителей Новосибирска

26 марта 2023, 05:59
Фото: 1MI
Названы болезни, активизирующие весной в Новосибирске
Весна вызывает у одних жителей Новосибирска эйфорию и радость, а другим приносит недомогания. Доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова рассказала, какие болезни активизируются с приходом тепла.

По словам врача, многие новосибирцы приходят в весну с авитаминозом. Из-за этого они могут чувствовать недомогания, быть сонливыми и уставшими. Обостряются хронические заболевания.

«Весной активизируется такой недуг, как язвенная болезнь желудка и гастрит. Связано это с нехваткой витаминов. Пациенту необходимо соблюдать строгую диету, питаться по часам, гулять на свежем воздухе, но не переохлаждаться. Переохлаждение может привести к проблемам с мочевыводящими путями, обострению цистита. Справиться с ним помогут противовоспалительные травяные сборы, обильное питье и витамин С», - рассказала Овсянникова.

Также со слов специалиста из-за сильных ветров в нашем регионе жители страдают часто от артрита, дорсопатии, остеохондроза. Им рекомендуют не поднимать тяжести, ограничить употребление алкоголя.

Не легко приходится с приходом весны и аллергикам. Обострение провоцируют цветущие растения, а также реагенты, которые из-за таяния снега оседают на одежде и обуви, превращаются в пыль.

«Для профилактики аллергии необходимо завешивать окна влажными полотенцами, чтобы не пропускать пыль в дом. Нужно делать промывание носоглотки после прогулок».

Доктор медицинских наук посоветовала всем жителям Новосибирска весной сократить потребление сладкого, больше пить воды, гулять и одеваться по погоде.

#Алина Шефер#Общество#Врач#Болезнь#Новосибирск#Новосибирская область
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