«Ради жениха»: В Новосибирске стала популярной операция по возвращению девственности

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
«Интимная пластика занимает достаточно лидирующее место в практике наших акушеров-гинекологов. Популярностью у женщин пользуются коррекция половых губ, пластика клитора и гименопластика - восстановление девственной плевы. Может девушки идут на это для себя, как эксперимент, может ради жениха. Мы точно не знаем», - пояснила директор клиники «1+1».
Врач рассказала, что эта процедура, как и многие другие интимные, осуществляется по желанию пациентки. Создавая плеву, женщине сшивают обратно куски ткани во влагалище.
Все выглядит так натурально, что мужчинам будет трудно распознать обман. Цена этой операции начинается с 10 тысяч рублей.
Напомним, ранее врач из Новосибирска рассказала, до каких размеров мужчины увеличивают член филлерами.