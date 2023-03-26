«Ради жениха»: В Новосибирске стала популярной операция по возвращению девственности

Жительницы Новосибирска в 2023 году стали чаще записываться на операцию по восстановлению девственности. Об этом Atas.info рассказала доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова.

«Интимная пластика занимает достаточно лидирующее место в практике наших акушеров-гинекологов. Популярностью у женщин пользуются коррекция половых губ, пластика клитора и гименопластика - восстановление девственной плевы. Может девушки идут на это для себя, как эксперимент, может ради жениха. Мы точно не знаем», - пояснила директор клиники «1+1». Врач рассказала, что эта процедура, как и многие другие интимные, осуществляется по желанию пациентки. Создавая плеву, женщине сшивают обратно куски ткани во влагалище. Все выглядит так натурально, что мужчинам будет трудно распознать обман. Цена этой операции начинается с 10 тысяч рублей. Напомним, ранее врач из Новосибирска рассказала, до каких размеров мужчины увеличивают член филлерами. Названы размеры, до которых новосибирские врачи могут увеличить мужской член Узнать подробнее