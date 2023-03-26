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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Раненым участникам СВО отказывают в заселении отели в Новосибирске

26 марта 2023, 12:29
Фото: 1MI
Сотрудники отелей начали отказывать в заселении раненым военным, приехавшим в Новосибирск на лечение из зоны СВО. Об этом рассказала волонтер «Тыл фронту 54» Ирина Зубахо.

С ее слов, в отелях объясняют отказы отсутствием у солдат паспортов. Мужчины могут предъявить только военный билет.

Одному из раненых мобилизованных пришлось ночевать у Ирины так, как его не пустили в отель. Мужчину выписали из больницы за день до его отъезда домой в Архангельскую область, пишет VN.ru.

По словам волонтера, военный получил ранение ноги в зоне СВО и не может долго стоять. Он должен был все это время лежать в кровати, набираться сил, а не бегать по гостиницам.

Примечательно, что по закону военный билет не может заменить паспорт. И ситуации, когда военному отказывают в покупке билета или заселении в гостиницу, уже становятся частыми.

#Алина Шефер#Военные#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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