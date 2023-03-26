Раненым участникам СВО отказывают в заселении отели в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
С ее слов, в отелях объясняют отказы отсутствием у солдат паспортов. Мужчины могут предъявить только военный билет.
Одному из раненых мобилизованных пришлось ночевать у Ирины так, как его не пустили в отель. Мужчину выписали из больницы за день до его отъезда домой в Архангельскую область, пишет VN.ru.
По словам волонтера, военный получил ранение ноги в зоне СВО и не может долго стоять. Он должен был все это время лежать в кровати, набираться сил, а не бегать по гостиницам.
Примечательно, что по закону военный билет не может заменить паспорт. И ситуации, когда военному отказывают в покупке билета или заселении в гостиницу, уже становятся частыми.