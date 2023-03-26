В Новосибирске нашли тело косули возле ипподрома на улице Станционной

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Published Сегодня, 02:54
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Тело парнокопытного обнаружили 25 марта недалеко от заправки и ипподрома. Рядом стоял подозрительный УАЗ.
«Мы подумали, что косулю сбила эта машина. Она лежала вся в крови», - уточнили новосибирцы в беседе с Atas.info.
На место происшествия, как стало известно, приезжали сотрудники ГИБДД. Сейчас они выясняют все обстоятельства гибели косули.
«Сообщение об обнаружении тела косули поступало в дежурную часть. Факт ДТП пока не подтвердили», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области.
Напомним, ранее прохожие нашли раненую косулю в Заельцовском парке Новосибирска. Животное вскоре погибло.