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Published Сегодня, 02:54

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Updated Сегодня, 02:57

В Новосибирске нашли тело косули возле ипподрома на улице Станционной

26 марта 2023, 02:54
Фото: 1MI
Тело косули нашли в Новосибирске
Мертвую косулю нашли жители Новосибирска на Станционной, 98. Об этом они рассказали Atas.info.

Тело парнокопытного обнаружили 25 марта недалеко от заправки и ипподрома. Рядом стоял подозрительный УАЗ.

«Мы подумали, что косулю сбила эта машина. Она лежала вся в крови», - уточнили новосибирцы в беседе с Atas.info.

На место происшествия, как стало известно, приезжали сотрудники ГИБДД. Сейчас они выясняют все обстоятельства гибели косули.

«Сообщение об обнаружении тела косули поступало в дежурную часть. Факт ДТП пока не подтвердили», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области.

Напомним, ранее прохожие нашли раненую косулю в Заельцовском парке Новосибирска. Животное вскоре погибло.

Раненую косулю нашли в Заельцовском парке Новосибирска
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#Алина Шефер#Животные#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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