Более 400 автобусов от КАМАЗа появятся на маршрутах городов Подмосковья

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Аукционы прошли в январе текущего года. По первому договору компания «КАМАЗ» должна поставить в регион 80 городских автобусов НЕФАЗ, а по второму - 329 пригородных, пишет riamo.ru.
Автобусы из первой партии уже вышли на городские маршруты в девяти районах Московской области. Пассажировместимость техники – 105 человек, мест для сидения – 29. Автобус оснащен кондиционером, видеонаблюдением, электронными маршрутоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, а также приспособлениями для маломобильных людей. Оформлены они в фирменной окраске подмосковного общественного транспорта.
Директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров назвал подписание договора на поставку автобусов с «Мострансавто» знаковым событием. По его словам, это позволит предприятию выйти на высококонкурентный транспортный рынок Московской области и увеличить территорию присутствия в регионе.
“Я надеюсь, что жители Московской области по достоинству оценят новые современные автобусы НЕФАЗ”, – сказал Саттаров.
Отмечается, что поставку пригородных автобусов начали осуществлять досрочно. Это модернизированный транспорт, который недавно пополнил линейку компании и впервые был представлен на Международной выставке BW Expo-2022. НЕФАЗ оснащен накопительной площадкой и аппарелью для перевозки маломобильных пассажиров, а также автоматической коробкой передач и независимой передней подвеской, что обеспечивает комфорт и маневренность. Безопасность обеспечивается стальным каркасом кузова с боковыми панелями из композитного материала. В новых рестайлинговых моделях также увеличено количество отопителей в салоне до пяти штук.
По данным статистики, пассажиропоток общественного транспорта в Подмосковье составляет два миллиона человек в сутки. При такой нагрузке требуется регулярное обновление парка современными автобусами, отмечают в ПАО «КАМАЗ».