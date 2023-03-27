Более 400 автобусов от КАМАЗа появятся на маршрутах городов Подмосковья

Отмечается, что поставку пригородных автобусов начали осуществлять досрочно. Это модернизированный транспорт, который недавно пополнил линейку компании и впервые был представлен на Международной выставке BW Expo-2022. НЕФАЗ оснащен накопительной площадкой и аппарелью для перевозки маломобильных пассажиров, а также автоматической коробкой передач и независимой передней подвеской, что обеспечивает комфорт и маневренность. Безопасность обеспечивается стальным каркасом кузова с боковыми панелями из композитного материала. В новых рестайлинговых моделях также увеличено количество отопителей в салоне до пяти штук.