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Updated Сегодня, 06:33

Более 400 автобусов от КАМАЗа появятся на маршрутах городов Подмосковья

27 марта 2023, 06:33
Фото: пресс-служба КАМАЗ
Компания «КАМАЗ» выиграла два тендера на поставку более 400 автобусов городского и пригородного назначения для АО «Мострансавто» - крупнейшего пассажироперевозчика Подмосковья. Первая партия автобусов уже работает на самых загруженных маршрутах.

Аукционы прошли в январе текущего года. По первому договору компания «КАМАЗ» должна поставить в регион 80 городских автобусов НЕФАЗ, а по второму - 329 пригородных, пишет riamo.ru.

Автобусы из первой партии уже вышли на городские маршруты в девяти районах Московской области. Пассажировместимость техники – 105 человек, мест для сидения – 29. Автобус оснащен кондиционером, видеонаблюдением, электронными маршрутоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, а также приспособлениями для маломобильных людей. Оформлены они в фирменной окраске подмосковного общественного транспорта.

Директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров назвал подписание договора на поставку автобусов с «Мострансавто» знаковым событием. По его словам, это позволит предприятию выйти на высококонкурентный транспортный рынок Московской области и увеличить территорию присутствия в регионе.

“Я надеюсь, что жители Московской области по достоинству оценят новые современные автобусы НЕФАЗ”, – сказал Саттаров.

Отмечается, что поставку пригородных автобусов начали осуществлять досрочно. Это модернизированный транспорт, который недавно пополнил линейку компании и впервые был представлен на Международной выставке BW Expo-2022. НЕФАЗ оснащен накопительной площадкой и аппарелью для перевозки маломобильных пассажиров, а также автоматической коробкой передач и независимой передней подвеской, что обеспечивает комфорт и маневренность. Безопасность обеспечивается стальным каркасом кузова с боковыми панелями из композитного материала. В новых рестайлинговых моделях также увеличено количество отопителей в салоне до пяти штук.

По данным статистики, пассажиропоток общественного транспорта в Подмосковье составляет два миллиона человек в сутки. При такой нагрузке требуется регулярное обновление парка современными автобусами, отмечают в ПАО «КАМАЗ».

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