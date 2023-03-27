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Губернатор направил дополнительные деньги на дорожный ремонт в Новосибирске

27 марта 2023, 09:41
Фото: nso.ru
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Андрей Травников обозначил задачи по развитию дорожной отрасли региона до конца 2023 года в ходе оперативного совещания в Правительстве региона 27 марта.

«Мы уже в течение многих лет каждый год по мере исполнения бюджета к первым поправкам, обычно в апреле-мае, находим возможность добавить городу Новосибирску дополнительные финансовые ресурсы на ремонт улиц. Это – без учёта того, что, возможно, в течение года будут дополнительные федеральные поступления – речь идёт только о первых траншах из областного бюджета. В этом году мы не будем менять традиции, и на апрельских поправках мы предложим направить Новосибирску такую же сумму, как в предыдущие годы. С учётом того, что сезон дорожных работ стартует уже в апреле, просьба к минтрансу и мэрии – оперативно согласовать и подходы, и объекты, на которые будут направлены эти средства», – подчеркнул глава региона.

В 2023 году развитие автомобильных дорог будет идти по нескольким направлениям. Так, продолжится приведение в нормативное состояние дорог в муниципальных образованиях Новосибирской области – общая протяженность отремонтированных участков превысит 156,8 км, будет обеспечена транспортная доступность к медицинским учреждениям. В том числе в городе Новосибирске будет проведен ремонт улиц Ипподромская, Трикотажная, Учительская, Толмачевская, Большая, Народная, Кропоткина, Софийская, проспектов Строителей и Морской, прочих объектов общей протяженностью около 50 км. Об этом доложил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

В Новосибирске завершено строительство пилона четвертого моста через Обь
Фото: ТГ-канал группы "ВИС"

Кроме того, в 2023 году завершается строительство 4-го мостового перехода через Обь. Реализация объекта позволит обеспечить прямой выход на автомобильную дорогу федерального значения Р-254 «Иртыш» и международный аэропорт Толмачево. Конструктивные решения транспортных развязок моста исключают пересечение транспортных потоков в одном уровне, проезд по ним будет осуществляться без светофорных объектов, что позволит минимизировать проблему заторов.

#Строительство#Дороги#Транспорт#Новосибирская область#Новосибирск#Андрей Травников#Анатолий Костылевский
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