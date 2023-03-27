Караканский бор — природный заповедник. Особенностью Караканского бора является уникальный ландшафт, состоящий из песков, дюн и сосновых лесов. Здесь вы можете увидеть множество редких растений и животных, которые обитают в этом районе. Кроме того, Караканский бор — это популярное место для охоты и рыбалки. Здесь можно поймать такую рыбу, как щука, окунь и карась, а также насладиться охотой на дичь — кабанов, зайцев и барсуков.