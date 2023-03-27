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Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Как отдохнуть в Новосибирске на майские праздники

27 марта 2023, 07:40
Фото: 1MI
Как отдохнуть в Новосибирске на майские праздники
Согласно производственному календарю, дни отдыха на майские праздники в Новосибирске — 29 апреля –1 мая (в честь Праздника Весны и Труда) и 6 — 9 мая (в честь Дня Победы).

Майские праздники — отличное время для путешествий. Можно устроить себе небольшой отпуск и провести свободное время на природе. Главное — заранее подумать о маршруте и забронировать жилье, если это необходимо.

Длительные выходные — отличное время для занятий спортом, посещения музеев, выставок и галерей. Многие из них работают в эти дни, и вы можете узнать много нового и интересного.

На праздник можно сходить в театр или кино, на концерт. Вы можете провести время с семьей и друзьями, поиграть в настольные игры или посмотреть интересный фильм. Более подробно о том, как провести выходные в 2023 году, — в нашем материале.

Как отдохнуть в Новосибирске на майские праздники
Фото: 1MI

Лучшие места в Новосибирске для отдыха на природе

В Новосибирске есть много парков и скверов, где можно приятно провести время с семьей на майские праздники.

Парк «Городское начало»

Парк «Городское начало» расположен в Новосибирске недалеко от центра города и является популярным местом отдыха для местных жителей и туристов. В парке есть множество различных развлечений и достопримечательностей для посетителей.

Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова

Это один из старейших парков, расположенный в центре Новосибирска. Парк включает в себя различные аттракционы, спортивные площадки, кафе и рестораны. В нем множество тропинок и аллей для прогулок, а также зоны для пикника и отдыха.

Парк культуры и отдыха «Заельцовский»

Это один из самых крупных и популярных парков в Новосибирске. Он расположен в центральной части города. Здесь можно погулять по живописным аллеям и насладиться красотой природы, покататься на аттракционах, провести время на открытом воздухе, а также покататься на велосипедах и лодках.

Кроме того, в парке есть множество площадок для пикника и отдыха, где можно провести время с семьей и друзьями. Также в парке расположены кафе, рестораны и магазины, где можно перекусить или купить сувениры.

Центральный сибирский ботанический сад

Это уникальное место и один из самых известных ботанических садов России, где можно посмотреть на разные растения и провести время на природе. В нем собрано множество видов растений, включая редкие и исчезающие виды. Здесь находятся коллекции растений из разных уголков мира.

Лучшие места в Новосибирске для отдыха на природе
Фото: 1MI

Куда поехать на 2 — 3-дневный отдых на автомобиле в Новосибирской области

В Новосибирской области можно выделить множество мест с богатой природой и красивыми пейзажами. Ниже представлены некоторые из них.

Бердские скалы

Бердские скалы — природный комплекс, расположенный неподалеку от Новосибирска, является одним из самых красивых мест в окрестностях города. Он состоит из группы каменных останцев, образованных из песчаника и известняка.

Здесь вы можете насладиться прогулкой по живописным тропинкам и видом на горизонт. Кроме того, Бердские скалы — это популярное место для скалолазания и альпинизма. Здесь есть множество трасс различной сложности, что делает это место привлекательным для любителей экстремальных видов спорта.

Беловский водопад

Беловский водопад — природный комплекс, расположенный на реке Белой, является одним из самых красивых мест в Сибири. На территории Беловского водопада есть музей природы и экологии, где можно узнать много интересного о животных и растениях, обитающих в этом регионе. Также здесь проводятся экскурсии по природным тропам и лесам, что делает это место привлекательным для любителей экологического туризма.

Караканский бор

Караканский бор — природный заповедник. Особенностью Караканского бора является уникальный ландшафт, состоящий из песков, дюн и сосновых лесов. Здесь вы можете увидеть множество редких растений и животных, которые обитают в этом районе. Кроме того, Караканский бор — это популярное место для охоты и рыбалки. Здесь можно поймать такую рыбу, как щука, окунь и карась, а также насладиться охотой на дичь — кабанов, зайцев и барсуков.

Куда поехать на 2 — 3-дневный отдых на автомобиле в Новосибирской области
Фото: 1MI

Куда сходить на майские праздники в Новосибирске с детьми

Одно из интересных мест в Новосибирске, которое можно посетить с детьми во время выходных дней в начале мая, — Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило. Это один из наиболее крупных зоопарков в России. Его площадь составляет 65 га, в нем содержат примерно 11 тысяч особей. Из 770 видов 350 включены в Международную Красную книгу.

Ко Дню Победы можно посетить Музей истории Сибирского военного округа. Он был создан в середине 60-х годов, во время празднования двадцатилетия победы в ВОВ. В трех из шести залов можно ознакомиться с документами и фронтовыми письмами, оружейными образцами и наградами. Помимо этого, в музее есть экспозиции, посвященные операциям в Афганистане и Чечне, при ликвидации последствий ЧАЭС.

Можно посетить Новосибирский музей железнодорожной техники. Он расположен неподалеку от станции «Сеятель». В музее собрана коллекция паровозов и тепловозов, электровозов и вагонов, автомобилей ГАЗ, ЗАЗ, «Москвич».

Куда сходить на майские праздники в Новосибирске с детьми
Фото: 1MI
#Новосибирск#Новосибирская область#9 мая#Отдых
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