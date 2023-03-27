Минздрав Новосибирской области создал чаты для жалоб на поликлиники

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Министерство здравоохранения региона создало в Telegram всего 9 чатов по районам города и муниципальных образований, также отдельный для Бердска. Заявки от жителей будут принимать с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу, а в воскресенье - выходной.
В чатах новосибирцам помогут решить проблемы с записью к врачу или вызовом его на дом. Также будут рассматривать вопросы, связанные с навязанными медуслугами, нарушениями этики врачей, сроками ожидания анализов.
Нельзя будет в чате поставить диагноз, узнать цены на лекарства. Также не ответят на вопросы о закрытии или открытии поликлиник.
Администрация не рекомендует размещать в ленте свои личные данные, а также медицинские справки и выписки из больницы.
Ссылки на медицинские чаты можно найти здесь.