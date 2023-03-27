atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Минздрав Новосибирской области создал чаты для жалоб на поликлиники

27 марта 2023, 09:46
Фото: 1MI
Новосибирцы смогут пожаловаться на врачей в чатах от Минздрава
Жители Новосибирска и области смогут жаловаться на врачей и поликлиники в чатах, которые запустил Минздрав. Администраторы чатов рассказали Atas.info, как и какие будут рассматривать обращения.

Министерство здравоохранения региона создало в Telegram всего 9 чатов по районам города и муниципальных образований, также отдельный для Бердска. Заявки от жителей будут принимать с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу, а в воскресенье - выходной.

В чатах новосибирцам помогут решить проблемы с записью к врачу или вызовом его на дом. Также будут рассматривать вопросы, связанные с навязанными медуслугами, нарушениями этики врачей, сроками ожидания анализов.

Нельзя будет в чате поставить диагноз, узнать цены на лекарства. Также не ответят на вопросы о закрытии или открытии поликлиник.

Администрация не рекомендует размещать в ленте свои личные данные, а также медицинские справки и выписки из больницы.

Ссылки на медицинские чаты можно найти здесь.

#Алина Шефер#Минздрав#Общество#Поликлиника#Новосибирск#Новосибирская область#Медицина
Подпишитесь
Градоначальник: нейросеть создала образ мэра Новосибирска, избранного по новой схеме
Сегодня, 06:32
Подсветку мэрии Новосибирска отключили в «Час Земли» 2023 с опозданием на 18 минут
25 марта 13:15
Похолодание до -16 ℃ ожидается в Новосибирской области – прогноз погоды на неделю
Сегодня, 04:21
Министр назвал улицы Новосибирска и области, которые отремонтируют в 2023 году
Сегодня, 04:12
Новосибирский зоопарк сделал бесплатный вход для пенсионеров с 27 марта
Сегодня, 02:28
В Новосибирске аэропорт Толмачёво перешел на летнее расписание
Сегодня, 10:46