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Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Похолодание до -16 ℃ ожидается в Новосибирской области – прогноз погоды на неделю

27 марта 2023, 04:21
Фото: 1MI
К концу марта похолодает

Похолодание до -16 ℃ ожидается в Новосибирской области

Потепление до +12 ℃ и похолодание до -16 ℃ ожидается в Новосибирске на предстоящей неделе. Смотрим прогноз погоды от синоптиков.

По данным Gismeteo, в понедельник, 27 марта дневная температура составит +5 ℃, а к ночи немного похолодает до +1 ℃.

Во вторник, 28 марта днем будет +10 ℃, ночью +4 ℃.

В среду, 29 марта ожидается +12 ℃ днем и -5 ℃ ночью. Возможен небольшой дождь.

В четверг, 30 марта столбик термометра покажет 0 ℃ днем и -8 ℃ ночью.  

В пятницу, 31 марта – днем будет +1 ℃, ночью -4 ℃.  

Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует в среду, 29 марта потепление до +11 ℃ днем и -4 ℃. Затем плюсовая температура будет только в воскресенье, 2 апреля. В среднем ожидается -5…-10 ℃. Дни пасмурные.

World-weather обещает похолодание в пятницу, 31 марта до -16 ℃ утром. Плюсовых температур после четверга не ожидается. Также смотрите прогноз погоды на апрель 2023. 

Опубликован точный прогноз погоды в Новосибирске на апрель 2023
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#Эмилия Губарева#Погода#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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