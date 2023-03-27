Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
По данным Gismeteo, в понедельник, 27 марта дневная температура составит +5 ℃, а к ночи немного похолодает до +1 ℃.
Во вторник, 28 марта днем будет +10 ℃, ночью +4 ℃.
В среду, 29 марта ожидается +12 ℃ днем и -5 ℃ ночью. Возможен небольшой дождь.
В четверг, 30 марта столбик термометра покажет 0 ℃ днем и -8 ℃ ночью.
В пятницу, 31 марта – днем будет +1 ℃, ночью -4 ℃.
Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует в среду, 29 марта потепление до +11 ℃ днем и -4 ℃. Затем плюсовая температура будет только в воскресенье, 2 апреля. В среднем ожидается -5…-10 ℃. Дни пасмурные.
World-weather обещает похолодание в пятницу, 31 марта до -16 ℃ утром. Плюсовых температур после четверга не ожидается. Также смотрите прогноз погоды на апрель 2023.