Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует в среду, 29 марта потепление до +11 ℃ днем и -4 ℃. Затем плюсовая температура будет только в воскресенье, 2 апреля. В среднем ожидается -5…-10 ℃. Дни пасмурные.